Maia Sandu, despre scandalul salariilor de la Moldatsa: O generozitate extraordinară

Președinta Maia Sandu a comentat scandalul salariilor de la Moldatsa, unde și verișoara sa încasa aproximativ 120.000 de lei pe lună. Șefa statului a declarat că în cadrul întreprinderii au existat „plăți exagerate” pentru angajați de toate nivelurile și a calificat situația drept „o generozitate extraordinară”. Afirmațiile au fost făcute la emisiunea „Jurnal politic”.

„Dacă ne uitam la cazul de la Moldatsa, acolo toți au beneficiat de plăți exagerate, începând de la șofer și ajungând până la conducători. Deci acolo a fost o generozitate extraordinară”, a declarat Maia Sandu.

De asemenea, președinta a spus că nu este corect ca toate instituțiile publice să fie puse „în aceeași oală”.

„Dar, dacă vorbim despre celelalte instituții, evident că nu ajută atunci când toți sunt acuzați, când toți sunt puși în aceeași oală, fără ca lumea să intre în detalii și în cifre.

Din păcate, dacă vrem să judecăm corect lucrurile, trebuie să intrăm și în detalii, și în cifre. Sunt mulți oameni care au salarii foarte mici. Dacă ne uităm la salariul mediu, acesta este de 12.000 de lei și, cu siguranță, mulți dintre acești oameni merită un salariu mai mare”, a spus Maia Sandu.

Anastasia Taburceanu a fost exclusă din PAS după scandalul privind câștigurile de circa 150.000 de lei pe care le avea lunar la Moldatsa, dar și remunerarea de 4.000 euro de la UE, pentru „consultarea Guvernului R. Moldova”.

Pe 23 iunie 2026, Anastasia Taburceanu și-a anunțat demisia din cadrul întreprinderii de stat Moldatsa, pe fondul scandalului izbucnit în jurul remunerării sale.

S-a întâmplat după ce a ieșit la iveală că aceasta a fost angajată la întreprinderea de Stat „Moldatsa” în calitate de specialist în comunicare, fără concurs și cu un salariu de peste 6.000 de euro.

În mai puţin de un an, Anastasia Taburceanu a fost remunerată cu peste un milion de lei.

Într-o primă reacție, președinta Maia Sandu a declarat că nu a știut nimic despre faptul că verișoara sa, Anastasia Taburceanu, a fost angajată în calitate de comunicator la Moldatsa, cu un câștig de aproximativ 150.000 de lei lunar.

„Nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat în cazul Anastasiei, nu o recunosc, nu pot să-mi explic aceste lucruri. Dar în fiecare familie există câte o persoană care face câte o boroboață după care te doare capul”, a mai declarat Maia Sandu în fața presei.

Pe 8 iulie, Centrul Național Anticorupție (CNA) a inițiat o cauză penală care vizează angajarea fostei purtătoare de cuvânt a instituției, Anastasia Taburceanu.