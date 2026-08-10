Cetățenia rusă s-a scumpit de zece ori. Krasnoselski promite rezolvarea problemei

Peste 60.000 de locuitori ai regiunii transnistrene au depus cereri pentru obținerea cetățeniei Federației Ruse în baza procedurii simplificate, susține liderul de facto de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski.

Potrivit acestuia, deși taxa consulară pentru obținerea cetățeniei ruse a fost majorată de aproape zece ori – de la 65 la 600 de dolari – problema „este în curs de soluționare”, și că „totul va fi rezolvat în interesul oamenilor”.

„Această problemă se află în etapa de soluționare: totul se va rezolva în interesul oamenilor. Sunt convins că, prin eforturi comune, procesul de perfectare a documentelor privind dobândirea cetățeniei Federației Ruse de către locuitorii Transnistriei va deveni și mai accesibil, mai comod și mai operativ”, a declarat Krasnoselski într-un interviu pentru publicația rusă „Izvestia”.

Krasnoselski consideră că decretul semnat de Vladimir Putin le-a oferit locuitorilor de pe malul stâng al Nistrului posibilitatea de a-și consolida legăturile cu Rusia prin obținerea cetățeniei ruse.

„Decizia președintelui Federației Ruse a devenit cel mai important semnal pentru poporul transnistrean că Rusia nu își uită compatrioții din Transnistria, este pregătită să le acorde sprijin și să le apere drepturile și interesele, inclusiv prin procedura simplificată de acordare a cetățeniei”, a mai declarat Krasnoselski.

Amintim că, pe 15 mai, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat un decret care simplifică procedura de obținere a cetățeniei ruse pentru locuitorii regiunii transnistrene. Astfel, aceștia nu mai sunt obligați să locuiască timp de cinci ani în Rusia în baza unui permis de ședere, să susțină examenul de limba rusă sau să demonstreze cunoașterea istoriei și legislației Federației Ruse. Singura condiție este ca solicitantul să fi locuit în Transnistria la momentul intrării în vigoare a decretului. Documentul prevede, de asemenea, o procedură pentru copiii orfani, copiii rămași fără îngrijirea părinților și persoanele lipsite de capacitate de exercițiu, care pot obține cetățenia din „motive umanitare”.

La sfârșitul lunii iulie, Rusia a majorat de aproape zece ori taxa consulară pentru obținerea cetățeniei de către cetățenii străini – de la 65 la 600 de dolari. Totodată, taxa pentru examinarea cererii de renunțare la cetățenia rusă a crescut de la 130 la 1.200 de dolari. În plus, taxa consulară este percepută acum pentru fiecare persoană inclusă în cerere, și nu pentru o singură cerere.

Anterior, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, declara că autoritățile de la Chișinău nu pot confirma numărul locuitorilor din regiunea transnistreană care au depus cereri pentru obținerea cetățeniei ruse. Totodată, el a avertizat că decizia de a solicita cetățenia Federației Ruse trebuie analizată cu maximă prudență, întrucât există riscul ca persoanele care o obțin să fie trimise pe front.