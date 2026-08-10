Parada de Ziua Independenței: Cum va circula transportul în timpul antrenamentelor

Circulația transportului va fi sistată pe șos. Hâncești, pe tronsonul cuprins între str. Lech Kaczynski și str. Sihastrului, în zilele de 11, 13, 18 și 20 august 2026, în intervalul orar 07:30 – 10:00, precum și pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între str. Petru Movilă și str. Alexandr Pușkin, în zilele de 21 și 25 august 2026, în intervalul orar 22:00–01:00.

Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea unor antrenamente de către Ministerul Apărării al Republicii Moldova.

Astfel, pe data de 21 august și 25 august în intervalul orelor 22:00 – 01:00, circulația transportului public municipal va fi organizată după cum urmează:

Troleibuze:

traseul rutelor nr. 1, 5 și 8 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Constantin Negruzzi pe str. Ciuflea, str. București, str. Alexei Sciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir și în continuare pe traseele stabilite; retur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, str. Ciuflea, bd. Constantin Negruzzi și în continuare pe traseele stabilite;

traseul rutei nr. 4 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Constantin Negruzzi pe str. Ciuflea, str. București și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe str. Vasile Lupu pe str. Constantin Stere, str. Mihail Kogălniceanu, str. Serghei Lazo, str. Alexei Mateevici, str. Alecsandr Pușkin, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

traseele rutelor nr. 7, 12, 16, 25, 32 se scurtează până la str. Columna;

traseul rutelor nr. 10 și nr. 24 se modifică după cum urmează: tur – de pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni pe str. Columna, str. Vasile Alecsandri și în continuare pe traseele stabilite; retur – pe traseele stabilite;

traseul rutei nr. 22 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, bd. Dacia și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe bd. Dacia pe str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir și în continuare pe traseul stabilit;

traseul rutei nr. 29 se modifică după cum urmează: tur – de pe str. Petricani pe str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir, Calea Ieșilor cu întoarcere la Parcul „Alunelul”, retur în direcția str. Mircești – de pe Calea Ieșilor pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Mihai Viteazul și în continuare pe traseul stabilit;

traseul rutei nr. 34 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Vasile Alecsandri, str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, str. Ciuflea.

Autobuze:

traseul rutei nr. 5 se modifică după cum urmează: tur – pe traseul stabilit; retur – de pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni pe str. Columna, str. Vasile Alecsandri, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

traseul rutei nr. 9 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, str. Mihail Kogălniceanu, str. Alecsandr Pușkin, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Vasile Alecsandri, str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă;

traseul rutei nr. 26 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, str. Mihail Kogălniceanu, str. Alecsandr Pușkin și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni pe str. Columna, str. Vasile Alecsandri, str. București, str. Alexei Șciusev, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

traseul rutei nr. 46 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Vasile Alecsandri, str. București, str. Alexei Șciusev, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, str. Mihail Kogălniceanu, str. Alecsandr Pușkin, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit.

Conducătorii auto sunt îndemnaţi să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la Regulamentul circulației rutiere.