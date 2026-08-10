Șefa diplomației letone: R. Moldova are norocul de a avea un vecin ca România

Republica Moldova trebuie să-și consolideze capacitățile de apărare și securitate, inclusiv pentru a putea răspunde eventualelor incidente provocate de dronele rusești care îi încalcă spațiul aerian, susține ministra Afacerilor Externe a Letoniei, Baiba Braže. Oficialul leton a subliniat că Republica Moldova are avantajul de a avea România, stat membru NATO, drept vecin.

„Problemele de securitate și apărare trebuie tratate cu seriozitate în Republica Moldova. Ele sunt importante pentru fiecare țară din Europa, indiferent dacă își propune sau nu să adere la NATO și indiferent dacă este deja membră sau nu. Aveți norocul de a avea un vecin atât de puternic precum România, care este membră NATO. Aveți și Ucraina, care reușește. Din punct de vedere geopolitic, sunteți în anumite privințe norocoși să vă aflați în această poziție”, a declarat ministra de Externe a Letoniei, Baiba Braž, în cadrul unui interviu difuzat duminică pe TVR Moldova.

Totodată, șefa diplomației letone susține că Republica Moldova are nevoie și de anumite capabilități, pentru apărarea și supravegherea spațiului aerian.

„Drone rusești sau drone rusești deviate pot intra în spațiul dumneavoastră aerian. Asemenea incidente se pot produce. Până în prezent, niciunul dintre aceste incidente nu a reprezentat un atac deliberat al Rusiei împotriva NATO sau a altor țări… În cazul Republicii Moldova, cred că trebuie în continuare să investiți în forțele naționale de apărare și să înțelegeți că aveți o forță militară națională”, a menționat oficiala.

Referindu-se la perspectiva aderării Republicii Moldova la NATO, Baiba Braže a relevat că alegerea trebuie să aparțină exclusiv autorităților și cetățenilor Republicii Moldova.

„Dacă Republica Moldova va alege sau nu, în cele din urmă, aderarea la NATO este exclusiv o decizie a guvernului și a cetățenilor Republicii Moldova. Este foarte dificil pentru cineva din exterior să vă ofere sfaturi. Întrebarea este ce aranjament de securitate este cel mai potrivit pentru Republica Moldova”.

Potrivit Centrului de operații aeriene al Armatei Naționale, de la începutul războiului în Ucraina, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate peste 50 de incidente cu drone.

Ministra Afacerilor Externe a Letoniei, Baiba Braže, a efectuat în perioada 3–4 august o vizită de lucru în Republica Moldova.

În cadrul acesteia, oficiala letonă s-a întâlnit cu ministrul de Externe, Mihail Popșoi, președinta Maia Sandu și premierul Vasile Tofan. Vizita a reconfirmat relațiile strânse dintre cele două țări și sprijinul Letoniei pentru integrarea europeană și reformele democratice din Republica Moldova.