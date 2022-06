Chipul președintelui rus, pe vindajele din Ucraina: „Putin curăță sistemul de canalizare pentru locuitorii din regiunea Kiev”

Pe străzile din districtul Brovarski, regiunea Kiev, au început să circule vidanje pentru golirea canalizărilor pe care este desenat chipul lui Vladimir Putin, anunță portalul Nexta TV.

„Putin curăță sistemul de canalizare pentru locuitorii din regiunea Kiev. În districtul Brovarsky există o mașină neobișnuită pentru pomparea conținutului canalizării. Pe tubul mașinii se află un portret al principalului terorist din ultimii ani – Putin”, scrie publicația citată, într-un mesaj ironic publicat pe Twitter, alături de o fotografie cu o astfel de vidanjă.

Putin cleans out the sewage system for the residents of #Kyiv region

In the #Brovarsky district there was an unusual machine for pumping out the contents of the sewer. On the barrel of the car is a portrait of the main terrorist of recent years – Putin. pic.twitter.com/UiuWA7RQnz

— NEXTA (@nexta_tv) May 31, 2022