Ion Sturza: Plahotniuc, cât n-ar fi de straniu, totuși, a fost un gentleman

Plahotniuc are o rețea întreagă în R. Moldova și este mult mai periculos decât Șor pentru actuala guvernare, spune Ion Stuza

Faptul că Plahotniuc deține mult material compromițător despre persoane impoartnte din Republica Moldova nu este un mit, ci realitate, iar faptul că, până acum, nu a prea apărut nimic spectaculos în spațiul public înseamnă că el e totuși „un gentleman”. Constatarea aparține fostului premier Ion Sturza, făcut într-un interviu pentru RFI România.

„Plahotniuc, cât n-ar fi de straniu, totuși, a fost un gentleman. El foarte rar a scos videoteca: un fost prim-ministru, fost președinte, dar în genere nu cred că o să avem un XXX. Plahotniuc a creat o întreagă infrastructură. El a corupt și a ancorat la dânsul 90 de procente din ce vedem noi astăzi”, a declarat Ion Sturza.

Întrebat cum ar putea reveni Plahotniuc în politica moldovenească, în condițiile în care acesta ar fi detestat de majoritatea cetățenilor, Sturza a spus că n-ar fi atât de categoric, din acest punct de vedere.

„Detestat pentru cine? Eu n-aș fi atât de categoric, lucrurile astea se uită. Nu-i asta atât de important, pentru că el nu va candida, personal, dar oamenii lui. Eu am o listă întreagă: foști președinți, prim-miniștri, președinți ai Curții Constituționale, deputați din toate partidele, care au fost agenții lui, care au primit bani de la dânsul”, a adăugat fostul premier.

În context, el a ținut să sublinieze că Plahotniuc e mult mai periculos pentru actuala guvernare decât Șor.

„Deci acestea nu sunt mituri. Plicurile nu sunt mituri. Videoteca nu e mit. În sensul ăsta el e un instrument mult mai periculos decât Șor. (…) Eu văd mulți astăzi care încearcă așa să devină și ei experți în probleme de etică, democrație și alte lucruri, dar în realitate, știu că au avut relații intime în sensul politic sau de bani cu Plahotniuc. Și mă amuz”, a mai spus Ion Sturza.