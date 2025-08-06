Emisarul lui Trump a purtat discuții de trei ore cu Putin la Moscova

Discuția dintre Stephen Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump pentru negocieri de pace cu Rusia, și președintele rus Vladimir Putin, au avut astăzi o discuție la Moscova care durat mai bine de trei ore. Consilierul lui Putin, Iurie Ușakov, a precizat că a fost o discuție necesară și constructivă.

„Au fost abordate în special două subiecte, cum ar fi criza ucraineană și perspectivele de dezvoltare a parteneriatului strategic dintre Federația Rusă și SUA”, a precizat consilierul prezidențial.

Acesta menționează că părțile au făcut schimb de „unele semnale” în ceea ce ține de situația din Ucraina, dar s-a abținut să ofere alte detalii, până rezultatele discuțiilor ajung la liderul de la Casa Albă.

„Așteptăm ca rezultatele acestor discuții să ajungă la președintele Trump și într-un eventual context vom reveni și noi cu detalii suplimentare”, a precizat Ușakov.

Până în prezent, administrația Trump nu a oferit vreun comentariu privind aceste discuții.

Întâlnirea vine cu trei zile înainte să expire ultimatumul dat de Donald Trump pentru ca Vladimir Putin să accepte un armistițiu. Donald Trump a amenințat că va impune sancțiuni Rusiei dacă nu se va ajunge la o soluție pentru războiul din Ucraina. Trump a subliniat că prelungirea războiului este inacceptabilă și că sunt necesare măsuri ferme pentru a pune capăt agresiunii ruse.