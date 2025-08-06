Internațional

Emisarul lui Trump a purtat discuții de trei ore cu Putin la Moscova

6 august 2025
Discuția dintre Stephen Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump pentru negocieri de pace cu Rusia, și președintele rus Vladimir Putin, au avut astăzi o discuție la Moscova care durat mai bine de trei ore. Consilierul lui Putin, Iurie Ușakov, a precizat că a fost o discuție necesară și constructivă.

„Au fost abordate în special două subiecte, cum ar fi criza ucraineană și perspectivele de dezvoltare a parteneriatului strategic dintre Federația Rusă și SUA”, a precizat consilierul prezidențial.

Acesta menționează că părțile au făcut schimb de „unele semnale” în ceea ce ține de situația din Ucraina, dar s-a abținut să ofere alte detalii, până rezultatele discuțiilor ajung la liderul de la Casa Albă.

„Așteptăm ca rezultatele acestor discuții să ajungă la președintele Trump și într-un eventual context vom reveni și noi cu detalii suplimentare”, a precizat Ușakov.

Până în prezent, administrația Trump nu a oferit vreun comentariu privind aceste discuții.

Întâlnirea vine cu trei zile înainte să expire ultimatumul dat de Donald Trump pentru ca Vladimir Putin să accepte un armistițiu. Donald Trump a amenințat că va impune sancțiuni Rusiei dacă nu se va ajunge la o soluție pentru războiul din Ucraina. Trump a subliniat că prelungirea războiului este inacceptabilă și că sunt necesare măsuri ferme pentru a pune capăt agresiunii ruse.

