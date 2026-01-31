Deținutul care a evadat acum 10 zile de la Penitenciarul Cricova, blocat în trafic și reținut

Administrația Națională a Penitenciarelor informează că deținutul Negru Igor Alexandru (născut în anul 2000), care a evadat la data de 19 ianuarie 2026 de la locul de muncă din comuna Ciorescu, a fost reținut în seara zilei de 30 ianuarie, în jurul orei 22:40.

„Ca rezultat al unor ample măsuri speciale de investigație, deținutul a fost localizat în raza municipiului Chișinău. Acesta a fost monitorizat până s-a putut interveni în siguranță pentru reținerea fizică, realizată prin blocarea în trafic, cu implicarea coordonată a 4 grupe distincte. Imediat după reținere, persoana a fost escortată și reîncarcerată în penitenciar.

Pe acest caz sunt acumulate materialele necesare, fiind sesizate organele competente în vederea examinării faptelor conform legislației în vigoare.

Administrația Națională a Penitenciarelor tratează cu maximă seriozitate respectarea regimului de detenție, iar angajații sistemului penitenciar acționează prompt și coordonat pentru menținerea ordinii și siguranței publice.