Chișinăul ar fi blocat extrădarea. Avocatul lui Plahotniuc explică schema

Ministerul Justiției din Republica Moldova ar fi găsit o metodă de a tergiversa extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc din Grecia. Declarația aparține avocatului acestuia, Lucian Rogac, care susține că autoritățile moldave folosesc lacune din legislația privind extrădarea pentru a întârzia procesul.

Potrivit avocatului, în mod obișnuit, statul care solicită extrădarea expediază o singură cerere ce include toate dosarele vizate, ceea ce presupune o singură procedură, o singură ședință de judecată și o singură hotărâre finală.

„În cazul lui Vladimir Plahotniuc, autoritățile moldave, Procuratura Generală și Ministerul Justiției, au împărțit dosarele în mai multe porțiuni. Astfel, pentru fiecare dosar se înaintează o solicitare separată, ceea ce înseamnă procese paralele, ședințe multiple și hotărâri distincte. Până la finalizarea tuturor acestor proceduri, Ministerul Justiției din Grecia nu poate adopta o decizie definitivă”, a explicat Rogac.

Apărarea lui Plahotniuc consideră că această abordare reprezintă o „manevră legală” care ridică însă întrebarea cui servește tergiversarea procesului.

Deocamdată, Ministerul Justiției și Procuratura Generală nu au venit cu o reacție la aceste acuzații.

Oligarhul Vladimir Plahotniuc ar putea fi adus în Republica Moldova, după ce Curtea de Apel din Atena a decis miercuri, 13 august, extrădarea acestuia.

Totuși, bunurile ridicate de autoritățile elene în urma perchezițiilor efectuate la locuința din Saronida, precum și cele găsite asupra sa, vor rămâne, deocamdată, în Grecia. Printre acestea se numără bani, acte de identitate false, ceasuri de lux, telefoane, laptopuri și o mașină.

Decizia nu este definitivă. Conform legislației grecești, hotărârea finală privind extrădarea va fi luată de Ministerul Justiției din Grecia.

Amintim că cererea de extrădare în privința fostului lider PDM a fost inițiată de procurorii moldoveni pe 24 iulie, la două zile de la reținerea lui Vlad Plahotniuc în Atena, împreună cu fostul deputat Constantin Țuțu. Ulterior, și Ministerul Justiției a anunțat că, oficial, cererea a fost expediată de instituție autorităților elene pe data de 4 august.

Ulterior, la 8 august, Procuratura Generală a anunțat că a expediat autorităților din Grecia o cerere suplimentară de extrădare a lui Vlad Plahotniuc, pe lângă cea transmisă în 24 iulie, ce se referă la trei cauze penale în care este vizat fostul lider PDM. Instituția nu a precizat însă despre ce dosare este vorba.