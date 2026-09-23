Tensiuni între Zelenski și von der Leyen. UE îi dă ultimatum Ucrainei: Banii vin doar dacă se combate economia subterană

Tensiuni uriașe în spatele ușilor închise! Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au avut o confruntare extrem de dură la New York, dezvăluie surse citate de Bloomberg. Ceea ce trebuia să fie o discuție diplomatică despre bani și apărare s-a transformat într-un veritabil schimb de reproșuri, în contextul în care Ucraina privește cu disperare spre o iarnă în care se așteaptă la atacuri devastatoare asupra sistemului energetic, având un deficit critic de rachete antiaeriene.

Punctul de fierbere al întâlnirii a fost atins atunci când delegația ucraineană a reacționat cu furie maximă la decizia șocantă a Bruxelles-ului de a ridica sancțiunile împotriva a doi oligarhi ruși. Kievul a denunțat această mișcare, făcută sub pretextul extinderii unui regim mai amplu de sancțiuni, drept o trădare inacceptabilă în plin război.

Banii europeni, condiționați strict de reforme: „Fără rezultate, se închide robinetul!”

Pe de altă parte, liderii europeni pun piciorul în prag. Ursula von der Leyen a folosit tactica „morcovului și a bățului”, subliniind că Bruxelles-ul mai are pregătite 37 de miliarde de euro pentru acest an, dar condiționează fiecare cent de curățenia internă din Ucraina. Oficialii UE cer progrese radicale în combaterea economiei subterane, creșterea colectării taxelor și alinierea legislației ucrainene la normele europene.

Imediat după întâlnirea tensionată, șefa Comisiei Europene a încercat să calmeze spiritele public, anunțând pe rețeaua X că Europa turează motoarele industriei de apărare. Pe masă se află deja pachete financiare uriașe aprobate recent: 6,1 miliarde de euro deblocate pe 11 septembrie pentru apărare aeriană și război electronic, plus o altă tranșă de 3,3 miliarde anunțată pe 18 septembrie. Salvarea pe termen mediu ar putea veni prin proiectul Freya, un sistem modular de apărare antirachetă dezvoltat în comun cu Ucraina, însă totul depinde de rapiditatea cu care Rada Supremă de la Kiev va vota reformele dictate de UE.