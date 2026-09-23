Un elicopter militar al Rusiei a intrat în spațiul aerian al Poloniei. Anunțul Varșoviei

Incidentul vine pe fondul avertismentelor lansate în Europa cu privire la o posibilă intensificare a acțiunilor Rusiei împotriva aliaților Ucrainei.

Un elicopter militar rusesc de tip Mi-8 a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian al Poloniei, din exclava rusă Kaliningrad, a anunțat miercuri Comandamentul Operațional al Armatei Poloneze.

Elicopterul a petrecut 42 de secunde în spațiul aerian polonez și a pătruns până la o adâncime maximă de aproximativ 300 de metri, se precizează într-o postare pe X.

„Au fost mobilizate avioane de vânătoare, iar forțele și mijloacele terestre au rămas în stare de alertă. Natura incidentului indică faptul că Rusia testează din nou gradul de pregătire al apărării noastre aeriene”, se mai precizează în comunicat.

Polonia se află în stare de alertă sporită în cazul oricărei incursiuni în spațiul său aerian legate de războiul Rusiei din Ucraina.

Ambasada Rusiei la Varșovia nu a răspuns imediat la solicitarea agenției Reuters de a comenta incidentul.

La finalul lui august, prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat că Rusia ar putea escalada războiul din Ucraina şi provoca NATO.

„Cum am avertizat deja, escaladarea din partea Rusiei avansează”, a spus Tusk.

Următoarele şase luni vor fi decisive, a mai spus el. „Nu trebuie să excludem provocări din partea Rusiei împotriva unuia dintre membrii NATO”, a adăugat premierul polonez.

Zilele trecute, Tusk a avertizat că Moscova ar putea trimite în viitorul apropiat drone sau rachete pe teritoriul țărilor NATO care susțin Ucraina.

Șeful serviciului de securitate ceh a avertizat și el că Rusia ar putea întreprinde „o incursiune limitată, provocări sub steag fals, o campanie masivă de influențare” în doar „câteva luni, nu ani”.

Moscova a afirmat în repetate rânduri că furnizarea de armament, informații și consilieri militari către Ucraina face din țările occidentale părți implicate în război și ținte legitime, dar a evitat până acum orice acțiune care ar putea provoca o reacție coordonată din partea NATO.

În schimb, a lansat ceea ce agențiile occidentale descriu drept o campanie de sabotaj împotriva țintelor din țările care susțin cel mai vehement Ucraina, precum și incidente izolate menite aparent să testeze limitele NATO.