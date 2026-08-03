Ion Ceban: La Stația de Captare, în ultimele două săptămâni, Primăria Chișinău lucrează non-stop și întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura alimentarea cu apă a Capitalei

La Stația de Captare, în ultimele două săptămâni, Primăria Chișinău lucrează non-stop și întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura alimentarea cu apă a municipiului Chișinău.

Sunt efectuate lucrări majore suplimentare, inclusiv construcția unui baraj, pentru a menține nivelul apei în zona stației de captare.

Pe teritoriul țării noastre nu izvorăște apa din Nistru, ci depindem de reglarea și debitul de apă permis de la barajul de la Novodnestrovsk și, ulterior, de la Dubăsari. Indiferent dacă economisim sau nu apa, cea aflată pe teritoriul nostru curge la vale.

În toată această perioadă, încă din prima zi, am avut discuții directe cu domnul prim-ministru Vasile Tofan. I-am mulțumit pentru deschidere și l-am informat despre pompele oferite din rezerva de stat.

Pentru a prezenta situația din teren și modul în care stau lucrurile în prezent, am invitat reprezentanții presei la ora 13:00, la Stația de Captare.

Începând cu ora 15:00 vor fi desfășurate aplicații de protecție civilă, în cadrul cărora colegii mei vor implementa întregul plan operațional. Este vorba despre simulări privind gestionarea unor situații de deficit de apă sau chiar de lipsă totală a apei.