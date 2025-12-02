Chișinăul și Bruxellesul își aliniază agendele: negocierile de aderare și securitatea, în prim-plan la reuniunea parlamentară

Parlamentul Republicii Moldova va găzdui vineri, 5 decembrie, cea de-a XVI-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, un format esențial în dialogul politic dintre Chișinău și Bruxelles. Evenimentul aduce la aceeași masă deputați moldoveni și europarlamentari, cu scopul de a evalua progresele țării în procesul de aderare și de a trasa direcțiile pentru următoarea etapă de negocieri.

Pe agenda reuniunii se află stadiul actual al negocierilor de aderare, un subiect considerat prioritar atât pentru autoritățile naționale, cât și pentru instituțiile europene. Participanții vor discuta despre capitolele deschise, reformele evaluate pozitiv de Comisia Europeană și domeniile în care Chișinăul trebuie să accelereze ritmul pentru a păstra cursul european. Accentul va fi pus pe justiție, administrație publică, economie și reziliență instituțională.

Un punct important al întâlnirii îl constituie analiza situației de securitate din regiune. Oficialii vor aborda impactul războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova, riscurile directe pentru infrastructura critică și societate, precum și măsurile prin care statul își consolidează capacitatea de apărare. În discuții va fi inclus și fenomenul războiului hibrid, cu accent pe propaganda, atacurile cibernetice și încercările de destabilizare politică.

Reprezentanții UE și ai Parlamentului de la Chișinău vor examina modul în care Moldova își crește reziliența în fața acestor amenințări și vor identifica proiecte comune pentru consolidarea securității. Europarlamentarii au transmis în repetate rânduri că susțin ferm parcursul european al Moldovei, dar că progresele trebuie menținute consecvent, în special în domeniile vulnerabile.

La finalul reuniunii, copreședinții Comitetului Parlamentar de Asociere – Marcel Spatari și eurodeputatul Siegfried Mureșan – vor susține o conferință de presă pentru a prezenta concluziile discuțiilor și prioritățile stabilite pentru următoarele luni. Evenimentul este văzut ca un nou test al maturității dialogului politic RM–UE și ca o etapă importantă înaintea deciziilor europene privind parcursul Moldovei.