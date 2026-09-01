Chiveri, la Liceul „Evrika” din Râbnița: Un exemplu de demnitate și reziliență

Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a participat astăzi, 1 septembrie, la careul solemn „Primul sunet”, organizat la Liceul Teoretic „Evrika” din orașul Râbnița. Oficialul a adresat un mesaj de felicitare elevilor, cadrelor didactice și părinților cu prilejul începerii noului an de studii, urându-le perseverență, rezultate frumoase și încredere în propriile capacități.

Potrivit autorităților, participarea la eveniment a constituit un bun prilej de a reafirma sprijinul autorităților constituționale pentru comunitatea școlară a instituției, care, în pofida dificultăților întâmpinate de-a lungul anilor, continuă să asigure accesul copiilor la studii de calitate în limba română, în baza programelor educaționale naționale.

„Vom continua să acordăm o atenție prioritară bunei funcționări a școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană și să susținem elevii, profesorii și părinții care apără, prin efortul lor zilnic, dreptul la educație în limba maternă. Liceul Teoretic „Evrika” reprezintă un exemplu de demnitate, reziliență și devotament față de valorile educației naționale”, a menționat Chiveri.

În același timp, a fost subliniat faptul că preocupările Chișinăului vizează nu doar activitatea celor opt instituții de învățământ cu predare în limba română, ci întregul sistem educațional din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Procesul educațional din regiune trebuie să fie organizat în conformitate cu prevederile Codului educației al Republicii Moldova și cu normele europene în domeniu, astfel încât dreptul la o educație modernă, sigură și de calitate să fie garantat tuturor copiilor din regiune.