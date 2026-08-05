Detalii noi despre cazul moldoveanului condamnat pentru spionaj în Rusia

Presa rusă a publicat noi informații despre cazul unui cetățean al Republicii Moldova condamnat în Rusia pentru spionaj. Potrivit sursei, Evgheni Cijen, în vârstă de 26 de ani, a fost condamnat în februarie 2026 de Tribunalul Municipal din Moscova la 13 ani de închisoare într-o colonie cu regim sever, în urma unui proces desfășurat cu ușile închise.

Tânărul, cetățean al Republicii Moldova de origine coreeană, lucra ca agent de pază în Chișinău. În februarie 2024, acesta ar fi plecat în Rusia pentru a-și vizita rudele, traversând frontiera dinspre Estonia. Jurnaliștii scriu, citând declarațiile mamei sale, Olga Cijen, că după verificarea telefonului mobil de către Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), acesta a fost reținut.

Publicația susține că, înainte de deschiderea dosarului penal, tânărul a fost plasat în mod repetat în arest administrativ pentru presupuse fapte de huliganism, iar ulterior a fost sancționat pentru încălcarea legislației privind regimul migrației și plasat într-un centru pentru cetățeni străini în regiunea Pskov. După aproximativ șase luni, în noiembrie 2024, un tribunal din Moscova a dispus arestarea sa preventivă în dosarul de spionaj.

Mama tânărului afirmă că fiul său este nevinovat și consideră că acuzațiile au fost fabricate. Potrivit acesteia, dosarul s-ar baza pe conversațiile purtate de acesta pe Telegram cu o persoană din Ucraina, despre care familia nu cunoaște alte detalii. Ea a declarat pentru Mediazona că fiul său petrecea frecvent vacanțele în copilărie la bunicul său din Odesa și că era împotriva războiului din Ucraina.

Publicația mai relatează că tatăl lui Evgheni, Andrei Cijen, cetățean al Republicii Moldova, ar fi semnat la începutul anului 2024 un contract cu armata rusă, în speranța că va obține cetățenia Federației Ruse și un loc de muncă. Fosta sa soție susține că acesta a murit pe front la aproximativ trei luni după semnarea contractului, fără să fi primit cetățenia rusă.

Autoritățile ruse nu au făcut publice detalii privind probele care au stat la baza condamnării lui Evgheni Cijen, iar procesul s-a desfășurat în regim închis.