Platon îl acuză pe Tofan de „escrocherii cu Plahotniuc” și deposedări de acțiuni

Interlopul Veaceslav Platon, care se află în Marea Britanie, unde a solicitat azil politic, îl acuză pe prim-ministrul Vasile Tofan ca l-ar fi deposedat, alături de Vladimir Plahotniuc, de pachetul de acțiuni pe care îl deținea la o bancă din Republica Moldova, preluată ulterior de una europeană.

„Ați procurat pachetul majoritar de acțiuni în valoare de cel puțin 150 de milioane euro cu doar 15 milioane euro”, scrie Platon pe canalul său de Telegram, unde mai afirmă că Tofan ar fi participat și în schema prin care Natalia Morari „a fost exclusă de la TV8”.

„Dvs., împreună cu Plahotniuc și amicii voștri de la BERD, ați participat la răpirea acțiunilor celei mai mari bănci a țării, Agroindbank, de la proprietarul pe care Plahotniuc l-a pus preliminar după gratii în baza unui dosar falsificat, în care el însuși (Plahotniuc) este principalul inculpat. Fiți de acord, deja acest lucru în sine depășește orice etică în afaceri. Dar nici asta nu e tot. Dvs. ați procurat pachetul majoritar de acțiuni în valoare de cel puțin 150 de milioane euro cu doar 15 milioane euro. Formal, ați plătit 23 milioane euro, dar imediat v-ați achitat dividende de opt milioane de euro, care aparțineau foștilor proprietari. Drept rezultat, ați luat MAIB-ul cu 15 milioane euro. Dar sunteți atât de zgârcit, că și aici ați decis să stoarceți până la ultima picătură. Fiți de acord, ați realizat că luați gratis cea mai mare bancă din țară, jefuind investitorii. Morala și conștiința, din câte ne dăm seama, au fost temporar suspendate de la îndeplinirea atribuțiilor lor.

Dar pentru Dvs. și amicii voștri și asta a fost puțin. La solicitarea investitorilor de a le întoarce cel puțin dividendele pentru anul 2015, care li se cuveneau conform legii și valorau trei milioane euro, gașca Dvs. a intentat, în 2022, împotriva lor un dosar penal la Procuratura Anticorupție, calificând solicitarea de plată a dividendelor drept fraudă. Spuneți-mi, voi sunteți sănătoși mintal? După una ca asta rugați investitorii să investească în țara în care controlați totul?!

Dar nici aici nu s-a sfârșit. În 2021, la solicitarea Maiei Sandu ați fost desantat în Consiliul de Administrare TV8 și, împreună cu membrii nominali Rață și Boțan, ați smuls canalul de la fondatoarea acestuia, Natalia Morari, obținând control asupra registrului și excluzând-o din membri acestuia. Iar mai apoi, în cele mai bune tradiții ale anilor ’90, ați organizat o „chestiune” suplimentară, incluzând în calitate de membri pe oamenii Dvs., inclusiv pe Dumitru Ciorici, care activează acum în calitate de purtător de cuvânt al prim-ministrului. Nu e deloc de mirare că acum la TV8, și Rață, și Golea, vă ling peste tot pe unde e în stare să ajungă limba lor”, scrie Platon pe Telegram.

Platon a adus mai multe exemple prin care oameni de afaceri ar fi fost deposedați pe căi mai puțin legale de proprietăți.

„Va amintiți cum Dvd. și BERD i-ați forțat prin amenințări și șantaj pe alți acționari minoritari ai Agroindbank să-și cesioneze acțiunile?! Iată o așa bandă de coțcari s-a adunat acum la cârma Moldovei și sună investitorilor cu oferta: „Veniți de vă aduceți bănișorii!”. Spuneți-mi, vă rog, există măcar un singur investitor sănătos la cap, care ar investi măcar un bănuț în această țară?

Eu înțeleg că acțiunile Agroindbank, TV8 și cu atât mai mult Portul Giurgiulești, de bună voie nu le veți întoarce niciodată. Dar încercați măcar cumva să vă spălați în fața investitorilor de murdăria în care v-ați băgat. Faceți măcar vreo acțiune de PR pentru ei. De exemplu, întoarceți oamenilor banii ridicați de la aceștia în ultimii trei ani. Ar fi un semnal bun și pentru societate, și pentru investitori: pentru prima dată în istorie Moldova nu doar ia, dar și întoarce ceva furat. Posibil că vă va plăcea să fiți onest, și investitorii vor năvăli”, a mai menționat acesta.

La solicitarea Unimedia.info, purtătorul de cuvânt al prim-ministrului, Dumitru Ciorici, vizat și el de acuzațiile lui Veaceslav Platon a declarat că „Guvernul nu va comenta subiectul”.

În noiembrie 2019, un avocat s-a predat benevol ofițerilor Centrului Național Anticorupție, suspectat că ar fi făcut parte dintr-o grupare, care în 2013, a efectuat un atac raider asupra acționarilor unei bănci din Moldova.