Renato Usatîi: Vasile Tofan are posibilitatea să demonstreze că va fi prim-ministrul Republicii Moldova, nu prim-ministrul PAS

Vasile Tofan poate demonstra că nu vine doar să ocupe funcția de prim-ministru, ci să schimbe modul în care este guvernată Republica Moldova. Astăzi are posibilitatea să demonstreze că va fi prim-ministrul Republicii Moldova, nu prim-ministrul PAS.

Republica Moldova nu mai are nevoie de încă un Guvern al PAS. Oamenii s-au săturat de experimente politice, de numiri pe criterii de loialitate și de decizii luate într-un cerc restrâns.

Dacă își asumă cu adevărat misiunea de a scoate țara din criză, primul pas este clar: să formeze un Guvern al profesioniștilor, nu un Guvern de partid.

Dacă își va forma echipa după criteriul competenței, nu al apartenenței politice, va demonstra că poate lua decizii în interesul țării, nu în interesul unui partid.

Miniștrii trebuie selectați după competență, nu după carnetul de partid. Ei trebuie propuși din mediul profesional, inclusiv de partide parlamentare și extraparlamentare, de mediul de afaceri, administrația publică, mediul academic și societatea civilă.

Al doilea pas este prezentarea, înainte de votul Parlamentului, a unui Plan Național de Salvare. Un document elaborat împreună cu experți din economie, agricultură, sănătate, educație, infrastructură și administrație publică. Un plan cu obiective clare, termene precise și responsabilități asumate.

Republica Moldova nu mai are nevoie de promisiuni. Are nevoie de soluții.

Dacă Vasile Tofan va merge pe această cale, va demonstra că a înțeles mesajul transmis de cetățeni și gravitatea momentului prin care trece țara.

Dacă însă va propune același Guvern de partid, cu aceeași echipă și aceeași logică de guvernare, va confirma că s-a schimbat doar numele prim-ministrului, nu și modul de guvernare. În acest caz, alegerile parlamentare anticipate rămân singura soluție democratică prin care cetățenii pot decide cine trebuie să conducă Republica Moldova.

Republica Moldova nu mai are nevoie de încă un Guvern al PAS. Oamenii s-au săturat de experimente politice, de numiri pe criterii de loialitate și de decizii luate într-un cerc restrâns.

Dacă își asumă cu adevărat misiunea de a scoate țara din criză, primul pas este clar: să formeze un Guvern al profesioniștilor, nu un Guvern de partid.

Dacă își va forma echipa după criteriul competenței, nu al apartenenței politice, va demonstra că poate lua decizii în interesul țării, nu în interesul unui partid.

Miniștrii trebuie selectați după competență, nu după carnetul de partid. Ei trebuie propuși din mediul profesional, inclusiv de partide parlamentare și extraparlamentare, de mediul de afaceri, administrația publică, mediul academic și societatea civilă.

Al doilea pas este prezentarea, înainte de votul Parlamentului, a unui Plan Național de Salvare. Un document elaborat împreună cu experți din economie, agricultură, sănătate, educație, infrastructură și administrație publică. Un plan cu obiective clare, termene precise și responsabilități asumate.

Republica Moldova nu mai are nevoie de promisiuni. Are nevoie de soluții.

Dacă Vasile Tofan va merge pe această cale, va demonstra că a înțeles mesajul transmis de cetățeni și gravitatea momentului prin care trece țara.

Dacă însă va propune același Guvern de partid, cu aceeași echipă și aceeași logică de guvernare, va confirma că s-a schimbat doar numele prim-ministrului, nu și modul de guvernare. În acest caz, alegerile parlamentare anticipate rămân singura soluție democratică prin care cetățenii pot decide cine trebuie să conducă Republica Moldova.