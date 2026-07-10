DOSAR NewsAlert.md | Polaris Aviation Group: o ecuație cu tot mai multe necunoscute

În mod obișnuit, fondatorii unei companii aeriene lasă în urmă suficiente informații pentru ca identitatea, experiența profesională și capacitatea lor financiară să poată fi verificate. În cazul Polaris Aviation Group SRL, despre cei trei proprietari se poate confirma foarte puțin din surse publice. Informațiile publice despre doi dintre cei trei fondatori sunt atât de puține, încât nu permit conturarea unui profil profesional verificabil.

Structura de proprietate a Polaris Aviation Group

Polaris Aviation Group SRL a fost înregistrată la 2 ianuarie 2026, având ca obiect principal transportul aerian de pasageri și mărfuri. Structura acționariatului este următoarea: Anatolie Damaschin deține 50% din companie, Gicu Răducan – 25%, iar Guram Gvedașvili – 25%, ultimul exercitând și funcția de administrator.

Potrivit comunicatului emis de compania Polaris la 9 iulie 2026, Anatolie Damaschin este și beneficiarul efectiv al societății. În afara acestei informații, însă, despre el se pot confirma foarte puține lucruri. Aproape nimic. Se creează impresia că cineva a șters cu buretele orice informație legată de acest nume. În spațiul public nu există aproape nicio informație despre activitatea sa profesională, afacerile anterioare (cu excepția uneia) sau alte elemente care să permită înțelegerea profilului persoanei aflate în spatele companiei.

Singura societate identificată pe numele său este TDM COM SRL, o companie de dimensiuni reduse, fără activitate cunoscută în domeniul aviației și cu rezultate financiare modeste. De asemenea, nu au putut fi identificate, sub un nume care să poată fi atribuit cu certitudine aceleiași persoane, profiluri publice pe Facebook, Instagram sau LinkedIn.

Situația este și mai ciudată în cazul lui Guram Gvedașvili. În afara rolului de administrator al Polaris Aviation Group, verificările nu au identificat firme, funcții sau alte activități publice care să permită reconstruirea unui traseu profesional.

Singurul asociat despre care există informații verificabile este Gicu Răducan. Vizibilitatea sa publică provine însă în principal din faptul că este fiul lui Marcel Răducan, fost ministru și fost președinte al Consiliului Concurenței. O publicație de opinie relata, cu mai mulți ani în urmă, că Gicu Răducan ar fi ocupat funcția de director comercial la Air Moldova. Informația nu poate fi confirmată independent, dar reprezintă singura referință publică prin care poate fi explicată afirmația companiei potrivit căreia acesta are zece ani de experiență în aviația civilă.

Poziția oficială a companiei

În comunicatul publicat la 9 iulie, Polaris Aviation Group a explicat că discreția din perioada pregătirii lansării este firească pentru o companie aflată în proces de dezvoltare. Documentul confirmă structura acționariatului, îl identifică pe Anatolie Damaschin drept beneficiar efectiv, îl prezintă pe Gicu Răducan drept Manager Responsabil și respinge orice legătură cu fostul prim-ministru Dorin Recean sau cu alte persoane publice.

Compania a explicat de ce nu a comunicat public până acum, dar nu a dat detalii despre lipsa aproape totală a informațiilor privind doi dintre proprietarii săi: cine sunt, ce experiență au și ce activități au avut înainte de Polaris Aviation Group.

Contul de poker asociat numelui TDM503

O sursă familiarizată cu acest dosar susține că, până în urmă cu aproximativ două săptămâni, pe o platformă internațională de poker a existat un profil care utiliza numele „Anatolie Damaschin” și era înregistrat sub steagul Republicii Moldova. Ulterior, potrivit aceleiași surse, referirea la acest nume ar fi dispărut nu doar din profil dar și din instrumentele publice de arhivare.

Verificările proprii nu au putut stabili ce informații conținea profilul înainte de modificare. Pagina nu are o versiune arhivată accesibilă public, iar platforma nu oferă un istoric al schimbărilor efectuate asupra profilurilor.

Poate fi confirmat însă un alt fapt: profilul este activ în prezent sub pseudonimul „TDM503”, este asociat Republicii Moldova și indică aproximativ 11.000 de dolari câștigați în turnee online desfășurate între august 2024 și octombrie 2025.

Un detaliu care merită menționat este coincidența dintre numele de utilizator „TDM503” și denumirea TDM COM SRL, singura companie identificată public în legătură cu Anatolie Damaschin. Coincidența, luată separat, nu reprezintă o dovadă că aceeași persoană se află în spatele contului de poker. Ea devine însă un element de context în condițiile în care despre Damaschin există foarte puține alte informații publice verificabile.

Investiția necesară pentru intrarea pe piața aeriană

În industria aviației comerciale, leasingul unui singur Airbus A321 poate depăși jumătate de milion de dolari lunar, iar prețul unei aeronave second-hand se situează în jurul valorii de 25 de milioane de dolari. La acestea se adaugă asigurările, capitalul de lucru necesar obținerii Certificatului de Operator Aerian, angajarea personalului calificat și infrastructura operațională. Pragul realist de intrare pe această piață se măsoară în zeci sau chiar sute de milioane de euro.

Pentru o companie aflată la început de drum, doar depozitul necesar pentru o aeronavă se poate ridica la aproximativ 1 milion de dolari. La această sumă se adaugă costurile de pregătire pentru obținerea Certificatului de Operator Aerian (AOC), care pot ajunge la sute de mii sau chiar milioane de dolari.

Până în prezent, nu este clară sursa fondurilor care urmează să susțină această investiție.

În contextul în care despre doi dintre asociații Polaris Aviation Group există puține informații publice privind experiența profesională și activitatea anterioară, iar proveniența capitalului nu a fost făcută publică, profilul investiției rămâne complet în ceață.

Să ne amintim că în cazul companiei FlyOne, Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS) a analizat timp de aproximativ 11 luni structura acționariatului și tranzacțiile companiei înainte de a dispune înstrăinarea participațiilor. Pe parcursul examinării au fost solicitate în repetate rânduri documente privind beneficiarii efectivi și relațiile financiare cu filiala acestei entități în Armenia. Motivarea oficială a instituției statului menționează explicit că analiza a vizat și „posibile legături între anumite persoane asociate companiilor vizate și persoane aflate sub incidența sancțiunilor internaționale”, o acuzație pe care FlyOne a respins-o ferm, susținând că nu a depus niciodată vreo cerere de autorizare la CEIISS. Temeiul juridic al deciziei este discutabil, întrucât documentul face referire la o lege abrogată anterior. Acest lucru nu schimbă însă faptul că CEIISS a desfășurat o examinare amplă a FlyOne, pe parcursul căreia a solicitat informații despre beneficiarii efectivi și tranzacțiile financiare.

În cazul Polaris Aviation Group nu există, cel puțin public, indicii că ar fi avut loc o examinare comparabilă. Nu există informații despre o analiză realizată de CEIISS și nici despre verificări comunicate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor privind proveniența capitalului necesar unei asemenea investiții.

Autoritatea Aeronautică Civilă a confirmat doar aspectele tehnice: la sfârșitul lunii iunie compania nu deținea Certificat de Operator Aerian și nu avea aeronave înregistrate.

Verificările efectuate la adresa juridică au fost realizate nu de instituțiile statului, ci de activistul civic Vlad Bilețchi. Acesta a declarat că la sediul oficial nu funcționa compania, ulterior identificând o altă locație cu acces restricționat, unde a discutat doar cu o contabilă. Potrivit lui Bilețchi, solicitarea sa de a fi contactat ulterior de proprietarii Polaris a rămas fără răspuns.

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