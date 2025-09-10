VIDEO | AUR din Republica Moldova lansează o campanie pentru diaspora, menită să susțină ideea Unirii cu România

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova anunță lansarea campaniei „Diaspora susține AUR”, o inițiativă care își propune să facă auzită vocea cetățenilor aflați peste hotare.

Potrivit formațiunii, campania constă în difuzarea mesajelor video primite din partea diasporei, în care românii basarabeni stabiliți în Italia, Franța, Germania, Spania, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii și alte țări își exprimă sprijinul pentru proiectul unionist al AUR din Republica Moldova.

Primul mesaj public de susținere a venit din partea lui Nicolae Mîrleanu, care a plecat din Republica Moldova în 1998, iar de atunci a muncit în Cehia și Portugalia, iar în prezent trăiește în Frankfurt, Germania.

„Da, am fost la vot și în toate alegerile de până acum am dat șansă fiecărui partid, inclusiv celor care sunt acum la guvernare, să arate că pot aduce o schimbare. Dar, din păcate, până astăzi, unele lucruri s-au făcut pe drept, altele pe nedrept. Iar ceea ce s-a reușit încă nu ne unește pe toți. De aceea, astăzi, simt că trebuie să dau o altă șansă, poate o ultimă, pentru că nu știm ce ne aduce ziua de mâine. Nu spun că nu am încredere în nimeni, dar cred că în Parlamentul Republicii Moldova trebuie să ajungă oameni cu bun-simț, cu intelect, care să lupte pentru popor, chiar și atunci când nu sunt la guvernare. De aceea, pe 28 septembrie, voi vota AUR, nu pentru interes, nu pentru promisiuni, ci pentru demnitate, unitate și viitorul copiilor noștri”, susține Nicolae Mîrleanu în mesajul său.

La rândul său, președintele AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a subliniat importanța cetățenilor plecați în străinătate.

„Diaspora este forța vie a neamului nostru. Oamenii care muncesc și trăiesc departe de casă nu și-au pierdut credința și dragostea pentru Patria lor. Prin această campanie vrem să aducem glasul lor acasă și să arătăm că Unirea este dorită și sprijinită de cei plecați. Diaspora este parte din viitorul nostru comun european”, a declarat Boris Volosatîi.

AUR din Republica Moldova invită toți cetățenii aflați peste hotare să se alăture campaniei și să trimită propriul mesaj video de susținere.

„Fie că trăiți în Europa, SUA sau oriunde în lume, vocea voastră contează și poate fi auzită acasă. Împreună, putem demonstra că Unirea nu este doar un ideal istoric, ci o soluție concretă pentru stabilitatea și prosperitatea Republicii Moldova”, se spune în comunicatul formațiunii, care menționează că mesajele video vor fi publicate pe paginile oficiale ale AUR din Republica Moldova.