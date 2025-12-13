Cipru promite sprijin total pentru aderarea Moldovei la UE în timpul președinției Consiliului UE

Președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides, a reafirmat sprijinul ferm al țării sale pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și a anunțat că extinderea Uniunii Europene va fi una dintre prioritățile-cheie în timpul președinției cipriote a Consiliului UE. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune cu președinta Maia Sandu, aflată în vizită oficială la Nicosia, transmite IPN.

Liderul cipriot a dat asigurări că țara sa va depune „toate eforturile” pentru ca următoarele șase luni să aducă rezultate vizibile în procesul de aderare al Moldovei. „I-am exprimat astăzi președintei Republicii Moldova și declar public sprijinul ferm al Ciprului pentru perspectiva europeană a Moldovei, precum și voința noastră de a promova ca prioritate importantă agenda de extindere în timpul președinției noastre”, a subliniat Nikos Christodoulides.

Totodată, acesta a evidențiat intenția de consolidare a relațiilor bilaterale și a anunțat că mai multe acorduri vor fi semnate în perioada următoare. „Președinția cipriotă a Consiliului UE, pe care ne-o asumăm cu onoare în 19 zile, va fi alături de Moldova nu cu vorbe, ci cu acțiuni concrete. Vă stăm la dispoziție în semestrul următor și nu doar, pentru a contribui astfel încât să putem aduce Moldova și mai aproape de UE”, a declarat șeful statului cipriot.

Vizita Maiei Sandu la Nicosia are loc în contextul intensificării sprijinului european pentru parcursul de aderare al Republicii Moldova și al pregătirilor pentru preluarea președinției Consiliului UE de către Cipru.