Nosatîi, despre „baza NATO” din Băcioi: Proiectul e strict național, plătit din buget

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a respins categoric speculațiile potrivit cărora la Băcioi s-ar construi o „bază NATO”. El a reiterat că lucrările reprezintă un proiect strict național, achitat integral din bugetul Republicii Moldova și orientat spre modernizarea infrastructurii destinate Armatei Naționale.

Invitat la o emisiune la Jurnal TV, Nosatîi a spus că zvonurile privind o pretinsă implicare a NATO au fost intens utilizate în campania electorală pentru a alimenta temerile populației.

„Această temă a fost amplificată în timpul campaniei, cu scopul de a provoca frică”, a declarat ministrul, menționând că jurnaliștii au fost invitați la fața locului tocmai pentru a vedea situația reală.

El a subliniat că „nu există nicio bază NATO” și că „nu a fost observat niciun reprezentant străin”, precizând că toate lucrările sunt finanțate din bugetul național.

Proiectul vizează relocarea unor unități militare din interiorul Chișinăului spre periferie, pentru a reduce disconfortul locuitorilor și pentru a oferi condiții moderne militarilor.

Nosatîi a atras atenția că infrastructura actuală este în mare parte învechită, „cu elemente care datează din perioada premergătoare războiului sau imediat de după”, iar costurile de întreținere sunt ridicate.

Totodată, mutarea unităților în afara orașului este necesară și pentru deplasarea tehnicii militare, care în prezent trebuie transportată pe timp de noapte, afectând circulația. „Când scoatem tehnică din oraș, ajungem să blocăm jumătate de Chișinău”, a explicat el.

Ministrul a reiterat că finanțarea este complet publică: „Proiectul este acoperit din bugetul național, prin bugetul Ministerului Apărării, totul este transparent”.

Acesta a mai remarcat că estimările financiare variază din cauza scumpirii materialelor de construcție și a creșterii salariilor în sector, însă procedurile sunt respectate conform legii.

Lucrările sunt executate de companii selectate prin licitații deschise, inclusiv o firmă din România, care a câștigat contractul.

Nosatîi a declarat că este gata să prezinte toate detaliile proiectului politicienilor care au promovat informații false în legătură cu această construcție.

Noua unitate militară de la Băcioi va fi prima tabără militară ridicată în Republica Moldova după obținerea independenței. Conform proiectului, aceasta va respecta standardele internaționale, va oferi condiții moderne atât pentru militari, cât și pentru personalul civil și ar urma să devină operațională până în anul 2027.