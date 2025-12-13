Spatari: Aderarea la UE se face pe bază de merit. Moldova și Ucraina merg pe drumuri separate

Deputatul PAS, Marcel Spatari, spune că Republica Moldova și Ucraina nu sunt legate oficial una de cealaltă în procesul de aderare la Uniunea Europeană și că fiecare țară avansează în ritmul său.

Potrivit lui, cele două state nu participă la aceleași ședințe de lucru și au niveluri diferite de progres. Spatari a explicat că, deși Republica Moldova a devenit țară candidată pe fundalul războiului din Ucraina, aderarea la UE se face pe bază de merit.

„Procesul depinde de cât de repede fiecare țară face reforme și se aliniază regulilor europene. Nu există o regulă care să oblige Moldova și Ucraina să meargă în același ritm”, a declarat deputatul.

Marcel Spatari a mai precizat că Republica Moldova a avansat mai repede la unele capitole, ceea ce înseamnă că este mai aproape de standardele Uniunii Europene decât alte țări candidate.