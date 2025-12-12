Ucraina – membră a UE în ianuarie 2027, propunere inclusă în planul de pace american

Aderarea Ucrainei la UE încă din ianuarie 2027 este menționată în planul de pace propus de SUA pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, aderare cu care este de acord atât Washingtonul, ci și Bruxellesul.

Această aderare „este menționată, dar este un subiect de negociere, iar americanii sunt favorabili”, a declarat pentru AFP un responsabil de rang înalt, care a cerut să rămână anonim, relatează vineri Agerpres cu referire la agențiile AFP și Reuters.

Potrivit publicației Financial Times, citată de Reuters, această propunere este în curs de negociere între SUA și Ucraina, cu sprijinul Bruxelles-ului.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat în septembrie că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE, dar consideră inacceptabilă intrarea acestei țări în NATO. În schimb, premierul ungar Viktor Orban se opune intrării Ucrainei în UE, din mai multe motive care privesc situația drepturilor minorității maghiare din Transcarpatia, prejudiciile pe care le-ar suferi economia ungară și blocarea majorității fondurilor europene pentru Ungaria de către Comisia Europeană, care contestă politica suveranistă a lui Orban și îl acuză de încălcarea „statului de drept”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat în august că i-a cerut președintelui american Donald Trump să intervină pe lângă Orban pentru a nu mai obstrucționa procesul de aderare a Ucrainei la UE, în condițiile în care nici Rusia nu se opune acestei aderări.

Cetățenii ungari „nu doresc ca ucrainenii să ne distrugă agricultura, piața muncii și securitatea”, a reacționat atunci ministrul de externe ungar Peter Szijjarto. „Așadar, oricât de multă încredere ar avea Zelenski în ruși, noi nu vom susține aderarea Ucrainei la UE”, a adăugat acesta.

Zelenski a anunțat joi că a transmis Washingtonului o nouă o contrapropunere la planul de pace propus luna trecută de SUA și revizuit între timp pentru a satisface cereri ale Ucrainei și ale susținătorilor europeni ai acesteia, acuzați deopotrivă de SUA și de Rusia că obstrucționează procesul de pace lansat de Trump.

Președintele ucrainean a precizat că statutul centralei nucleare Zaporojie și controlul asupra provinciei estice Donețk sunt două chestiuni cheie încă nesoluționate în urma negocierilor cu SUA asupra planului de pace în 28 de puncte propus de președintele american și a condiționat orice concesie teritorială față de Rusia de validarea acesteia printr-un referendum în Ucraina.

Zelenski a condiționat de asemenea desfășurarea unor alegeri în Ucraina de încheierea unui armistițiu, o cerere recurentă a Kievului și a aliaților săi europeni, respinsă mereu de Rusia.

În plus, pe lângă planul de pace propus de SUA, soluționarea conflictului trebuie să includă garanții de securitate occidentale pentru Ucraina și un acord pentru reconstrucția acesteia, a ținut să mai sublinieze joi președintele ucrainean, care a insistat că garanțiile de securitate trebuie să precizeze clar ce vor face aliații Ucrainei în cazul unei noi agresiuni rusești.

Într-un interviu publicat marți de Politico, Trump i-a cerut lui Zelenski „să se trezească și să înceapă să accepte lucrurile”, aluzie la cedarea unor teritorii din estul Ucrainei către Rusia, respectiv întreaga regiune Donbas, o idee respinsă atât de Kiev, cât și de susținătorii europeni ai acestuia.