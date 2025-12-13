Zi cu nori și ploi slabe: Ce temperaturi ne așteaptă astăzi

Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant acoperită de nori, cu schimbări ocazionale pe parcursul zilei, iar probabilitatea de precipitații rămâne scăzută.

În Chișinău, temperaturile vor oscila între 3.7 și 7.3 grade Celsius. Cerul va fi parțial noros, iar temperaturile se vor menține în jurul valorii de 6 grade Celsius. Spre prânz, termometrele vor indica valori maxime de aproximativ 7.3 grade Celsius. Posibilitatea de ploaie ușoară apare după-amiaza, cu o probabilitate maximă de 8%.

Mâine se preconizează o vreme predominant norocoasă la Chișinău. Temperaturile maxime vor atinge aproximativ 6.1 grade Celsius și minimele vor coborî până la circa 1.8 grade Celsius. Probabilitatea maximă de precipitații este estimată la 22%.

Poimâine, vremea va continua să fie acoperită în cea mai mare parte a zilei în Chișinău, dar fără precipitații semnificative. Maxima zilei va fi similară cu cea din ziua precedentă, atingând aproximativ 5.9 grade Celsius, în timp ce minima va coborî puțin până la circa 1.6 grade Celsius.