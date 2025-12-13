Un politician prorus din Estonia, condamnat la 14 ani de închisoare pentru trădare

Politicianul estonian Aivo Peterson a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru trădare în favoarea Moscovei și pentru că a încercat să creeze o organizație de apărare civilă.

Tribunalul din Harju a stabilit că Aivo Peterson a efectuat o călătorie în teritoriile ucrainene ocupate, finanțată și parțial coordonată de cetățeanul rus Andrei Andronov, care a fost condamnat, la rândul său, la 11 ani de închisoare.

Fostul grănicer Aivo Peterson a fondat anterior partidul KOOS, o formațiune care militează pentru reducerea cheltuielilor de apărare ale Estoniei și pentru protejarea monumentelor din era comunistă în această fostă republică sovietică.

Deși nu a deținut niciodată o funcție publică, Peterson a obținut un număr semnificativ de voturi la alegerile parlamentare din Estonia și la cele pentru Parlamentul European.