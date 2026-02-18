În toată țara vor fi organizate evenimente dedicate eroilor din războiul de pe Nistru

În întreaga țară vor fi organizate ceremonii, depuneri de flori, servicii religioase și marș în memoria celor căzuți în războiul de pe Nistru din 1992. Vor avea loc, de asemenea, expoziții, competiții sportive și activități în școli, cu scopul educării tinerelor generații în spiritul valorilor eroice.

Planul manifestațiilor a fost aprobat de cabinetul de miniștri.

Pe 2 martie vor fi organizate servicii divine în lăcașurile de cult, depuneri de flori la monumentele eroilor, Marșul Memoriei în Chișinău și mitinguri la Complexul Memorial „Eternitate”. Autoritățile locale vor desfășura, în paralel, mese comemorative, lucrări de restaurare a monumentelor și vor denumi străzi sau instituții de învățământ în memoria eroilor. Totodată, sunt planificate competiții sportive, dedicate participanților la conflictul armat de pe Nistru.

Seria de evenimente mai include expoziții permanente de documente și materiale istorice, întâlniri între veterani și tinerii recruți, precum și concerte susținute de orchestrele militare ale Armatei Naționale și Ministerului Afacerilor Interne.

Dispoziția Guvernului prevede, de asemenea, acordarea de ajutor material persoanelor cu dizabilități, rezultate din acțiunile de luptă, și familiilor celor căzuți, precum și distincții și măsuri de protecție socială pentru veterani.

Autoritățile menționează că, prin aceste manifestații, urmăresc promovarea valorilor eroico-patriotice și păstrarea memoriei celor care au apărat integritatea și independența statului.

În acest an se împlinesc 34 de ani de la conflictul armat de pe Nistru. Aproape 1 000 de oameni au murit, dintre care 400 de civili, 4 500 de persoane au fost rănite, sute de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele.

Ziua Memoriei și Recunoștinței, marcată anual pe 2 martie, comemorează victimele conflictului și recunoaște contribuția veteranilor.