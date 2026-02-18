Mai mulți pescari, duși de valurile Nistrului pe o bucată de gheață, care s-a crăpat și s-a desprins, la Tighina: Patru dintre bărbați au sărit în apă

Mai mulți bărbați care pescuiau pe Nistru, în zona podului feroviar din Tighina, au trecut prin clipe de panică, după ce gheața s-a crăpat sub ei. Opt pescari s-au trezit pe un bloc de gheață desprins, purtat de curentul apei.

Potrivit așa-zisului minister de Interne din regiune, patru dintre pescari au sărit în apă și au înotat până la mal. Ceilalți au rămas pe gheață și au plutit câteva zeci de metri.

Salvarea lor a venit din partea unui martor, care a aruncat undiță și a tras blocul de gheață mai aproape de mal, unde bărbații au reușit să sară și să se pună în siguranță.

La fața locului au sosit salvatorii, care au chemat o ambulanță pentru examinarea pescarilor. Potrivit informațiilor preliminare, viața și sănătatea lor nu sunt în pericol.