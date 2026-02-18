Zboruri întârziate și anulate la Aeroportul Chișinău, din cauza viscolului: Călătorii, atenționați că pot apărea și alte rețineri

Aeroportul Internațional Chișinău se confruntă cu ninsoare abundentă și viscol, iar toate utilajele de deszăpezire sunt mobilizate pentru a menține pista, căile de rulare și platforma sigure pentru zboruri.

Autoritățile aeroportuare au anunțat că:

– Două curse au fost anulate:

București – din cauza condițiilor meteorologice de la destinație

Istanbul – decizie a companiei aeriene, în contextul codului portocaliu emis în Republica Moldova

– Două curse au întârzieri:

București – din motive meteorologice

Berlin – din cauza sosirii întârziate a aeronavei

„Alte rețineri pot apărea ca urmare a procedurilor de degivrare a aeronavelor, procedură esențială pentru siguranța zborurilor.

Accesul către și dinspre aeroport se desfășoară în condiții bune, fiind asigurată curățarea permanentă a căilor de acces”, noteză responsabilii.

Pasagerii sunt sfătuiți să verifice statutul zborului pe site-ul oficial al aeroportului sau cu operatorul aerian înainte de a se deplasa.