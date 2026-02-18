Ninsorile continuă în mai multe regiuni. Cum se circulă pe drumurile naționale

Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe mai multe drumuri naționale, cu porțiuni de ghețuș și vizibilitate redusă, în timp ce ninsorile și viscolul afectează în special sudul și centrul țării.

Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, la această oră ninsorile continuă în mai multe regiuni, pe alocuri abundente, fiind însoțite de intensificări ale vântului și viscol.

Restricțiile pentru traficul greu se mențin pe următoarele sectoare de drum:

M5, în localitatea Negrești din Raionul Strășeni;

R30, Căușeni – Anenii Noi;

R34, Cahul – Giurgiulești;

M3, Balabanu – Giurgiulești;

R26, Cimișlia – Căușeni;

R34.3, Hâncești – Sărata Galbenă.

În raionul Taraclia, mai multe vehicule au rămas blocate din cauza condițiilor dificile de drum. Drumarii au intervenit pentru tractarea acestora și pentru reluarea circulației în siguranță.

În prezent, peste 135 de utilaje speciale sunt antrenate în procesul de întreținere a drumurilor. Intervențiile au loc în special în zona de sud și centru, izolat în nord, inclusiv în Orhei, Căușeni, Anenii Noi, Ștefan Vodă, Ceadîr-Lunga, Slobozia Mare, Hîncești, Briceni și Ocnița.

Reprezentanții instituției îndeamnă participanții la trafic să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze distanța de siguranță, să evite deplasările neesențiale și să respecte restricțiile impuse. Pentru informații privind starea drumurilor sau pentru solicitarea intervenției drumarilor, cetățenii pot apela non-stop Serviciul Operativ la numerele (+373) 78 337 744 și (+373) 60 477 117.