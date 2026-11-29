Clădirea Ministerului Economiei a fost incendiată la protestele din Tirana, cu cel puțin 35 de răniți

Cel puțin 35 de persoane, printre care jurnaliști și polițiști, au fost rănite în confruntările dintre manifestanți și forțele de ordine din Tirana, de Ziua Independenței a Albaniei.

Protestatarii, în mare parte tineri și studenți, au cerut demisia premierului Edi Rama, iar unii au aruncat cu pietre și cocktailuri Molotov în direcția forțelor de ordine.

Manifestanții au incendiat clădirea Ministerului Economiei, iar poliția a ripostat cu gaze lacrimogene, tunuri cu apă, gloanțe de cauciuc și drone care împrăștiau gaze lacrimogene.

Premierul Edi Rama afirmă că este dispus să discute revendicările manifestanților dacă aceștia se distanțează de violență și acuză organizatorii că încearcă să destabilizeze țara.

Comisia Europeană a cerut o anchetă privind posibilele cazuri de utilizare excesivă a forței de către poliție și a îndemnat toate părțile să reducă tensiunile.

Sursa: Redacția timpul.md