Prezență de 22,57% la ora 15:00 în Găgăuzia: scrutinul pentru bașcan, validat de prezența la urne

Pragul de participare de 20% necesar pentru validarea turului doi al alegerilor din Găgăuzia a fost depășit duminică, 29 noiembrie, până la ora 15:00.

Pragul de participare de 20% necesar pentru validarea turului doi al alegerilor din Găgăuzia a fost depășit duminică, 29 noiembrie, până la ora 15:00.

Până la această oră, la urne s-au prezentat 29.216 de alegători la scrutinul pentru funcția de bașcan, o rată de participare de 22,57%.

La alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, prezența a ajuns la 23,35%.

Locuitorii autonomiei își aleg bașcanul dintre Alexandr Stoianoglo, candidat independent, și Fiodor Gagauz, susținut de Partidul Socialiștilor.

Sursa: Redacția timpul.md