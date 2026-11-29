Pragul de participare de 20% a fost depășit la alegerile pentru bașcanul Găgăuziei

Peste 29 de mii de alegători au votat până la ora 15:00 în turul al doilea al alegerilor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, informează Comisia Electorală Centrală.

Peste 29 de mii de alegători au votat până la ora 15:00 în turul al doilea al alegerilor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, informează Comisia Electorală Centrală.

Pragul de participare de 20% din alegătorii înscriși în listele electorale, necesar pentru ca scrutinul să fie declarat valabil, a fost astfel depășit.

Alegătorii din autonomie aleg între Alexandr Stoianoglo și Fiodor Gagauz, care au obținut cele mai multe sufragii în turul I al scrutinului.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, au fost înregistrate zece sesizări privind posibile încălcări ale legislației electorale, iar secțiile de votare rămân deschise până la ora 21:00.

Sursa: Redacția timpul.md