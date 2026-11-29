Doar 12,57% din alegătorii înscriși au votat până la ora 12:00 în scrutinul pentru Bașcanul Găgăuziei

Doar 12,57% din alegătorii înscriși în listele electorale au votat până la ora 12:00 la alegerile pentru funcția de Guvernator (Bașcan) al Găgăuziei, potrivit datelor actualizate prezentate de Comisia Electorală Centrală.

Astăzi, 29 noiembrie 2026, are loc turul al doilea al scrutinului pentru funcția de Bașcan și, în 21 de circumscripții electorale, pentru funcția de deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei.

Cea mai ridicată rată de participare se înregistrează în circumscripția Cotovscoe (19,92%), iar cea mai scăzută, în Congazcicul De Sus (8,61%).

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, până la ora 12:00 au fost semnalate 5 sesizări de posibile încălcări sau incidente legate de procesul electoral.

Dintre acestea, 4 privesc transportarea organizată a alegătorilor și 1 constituie un alt incident.

Sursa: Redacția timpul.md