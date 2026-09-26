Clasamentul celor mai frumoase sate din lume. 8 din 10 sunt din Europa

Clasamentul celor mai frumoase sate din lume a fost realizat de către o echipă de experţi, iar în top 10 se află doar două localităţi din afara Europei.

Topul celor mai frumoase sate din lume este deschis de localități din Anglia, Austria și Norvegia, potrivit Forbes. Pe locul 3 se află un sat norvegian, iar pe 2 se poziționează o localitate austriacă. Primul loc este deținut de satul englezesc Bilbury.

Cum este descris satul Bilbury

Bilbury este un sat din Anglia. Aflat în inima regiunii Cotswolds, satul Bibury este descris drept „un vis pictat în acuarelă” cu căsuțe în nuanțe calde, aurii. Acoperișurile acoperite de mușchi par să spună povești, în timp ce Râul Coln susură blând, șerpuind printre flori aurii, mai scrie în descrierea făcută satului. Rațele care plutesc leneș la umbra sălciilor și păstrăvăria din apropiere completează tabloul de basm, potrivit Mediafax.

Lista celor mai frumoase sate din lume

În top 50 mai apar sate europene din Franța, Irlanda, Elveția, Germania, Italia, Spania, Slovacia, Croația, Portugalia, Suedia, Danemarca, Islanda, Malta și Turcia.

De asemenea, de pe alte continente au fost sectate sate din Nepal, China, Thailanda, Noua Zeelandă, SUA, Canada, Brazilia, Argentina, Peru, Indonezia, Oman, Armenia, Pakistan, Coreea de Sud, Panama, Maroc, Tunisia, Africa de Sud, Libia, Mauritius, Mali și Insulele Cook.

În Top 10 sunt doar două sate din afara Europei

Bilbury, Anglia

Hallstatt, Austria

Reine, Novegia

Giethoorn, Olanda

Gásadalur, Insulele Feroe

Oia, Grecia

Bourtange, Olanda

Kotor, Muntenegru

Shirakawa-go, Japonia

Batad, Filipine