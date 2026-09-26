Europa ia apărarea Curții Penale Internaționale după cererea lui Trump de retragere

Uniunea Europeană își reafirmă sprijinul pentru Curtea Penală Internațională, pe fondul presiunilor tot mai mari din partea Washingtonului.

Declarația aparține președintelui Consiliului European, António Costa, care afirmă că „amenințările și atacurile împotriva Curții Penale Internaționale sunt inacceptabile”.

Anunțul european vine la doar două zile după ce Donald Trump a cerut tuturor statelor membre să se retragă din Curtea Penală Internațională, instituție pe care a acuzat-o că își depășește atribuțiile.

Sursa: Redacția timpul.md