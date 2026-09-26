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Europa ia apărarea Curții Penale Internaționale după cererea lui Trump de retragere

Photo of Adrian Popa Adrian Popa26 septembrie 2026
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Europa ia apărarea Curții Penale Internaționale după cererea lui Trump de retragere

Uniunea Europeană își reafirmă sprijinul pentru Curtea Penală Internațională, pe fondul presiunilor tot mai mari din partea Washingtonului.

Declarația aparține președintelui Consiliului European, António Costa, care afirmă că „amenințările și atacurile împotriva Curții Penale Internaționale sunt inacceptabile”.

Anunțul european vine la doar două zile după ce Donald Trump a cerut tuturor statelor membre să se retragă din Curtea Penală Internațională, instituție pe care a acuzat-o că își depășește atribuțiile.

Sursa: Redacția timpul.md

Photo of Adrian Popa Adrian Popa26 septembrie 2026
0 0
Photo of Adrian Popa

Adrian Popa

Adrian Popa a urmat mai multe programe de formare academică în țară și străinătate, are pregătire în domeniile științe politice, relații internaționale și studii de securitate.
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