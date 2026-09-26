Trump respinge planul Iranului pentru Ormuz și amenință cu reluarea atacurilor asupra Teheranului

Donald Trump a refuzat propunerea Iranului de redeschidere a strâmtorii Ormuz în termen de șapte zile și ia în calcul reluarea atacurilor asupra Iranului după alegerile din noiembrie, potrivit Wall Street Journal și AFP.

În noaptea de vineri, președintele american a publicat pe Truth Social o hartă a strâmtorii pe care scria „Strâmtoarea Trump”.

Iranul ceruse redeschiderrea în șapte zile, iar șeful diplomației Abbas Araghchi a spus la ONU că „termenul de șapte zile va începe imediat ce Statele Unite vor accepta acest plan”.

Wall Street Journal a scris că Trump pare sceptic față de capacitatea Teheranului de a răspunde cerințelor sale.

Sursa: Redacția timpul.md