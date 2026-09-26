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UE elimină taxele vamale pentru 80% din exporturile Armenei după restricțiile Rusiei

Photo of Adrian Popa Adrian Popa26 septembrie 2026
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UE elimină taxele vamale pentru 80% din exporturile Armenei după restricțiile Rusiei

Uniunea Europeană a aprobat un pachet comercial pentru Armenia, valabil doi ani, care elimină taxele vamale pentru o gamă largă de produse, relatează The Armenian Report.

Pachetul acordă exportatorilor armeni un acces mai larg pe piața europeană.

Decizia vine după restricțiile comerciale recente impuse de Rusia.

Potrivit sursei, taxele vamale sunt eliminate pentru 80% dintre exporturi.

Sursa: Redacția timpul.md

Photo of Adrian Popa Adrian Popa26 septembrie 2026
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Photo of Adrian Popa

Adrian Popa

Adrian Popa a urmat mai multe programe de formare academică în țară și străinătate, are pregătire în domeniile științe politice, relații internaționale și studii de securitate.
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