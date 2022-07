CNA investighează modul în care a fost semnat contractul cu compania Horus. Moldova era foarte aproape să ofere un contract de milioane unui oligarh rus

Ministerul Infrastructurii trebuie să vină cu explicații după ce compania Silovîe Mașinî controlată de un oligarh rus, parte a consorțiului Horus, a obținut posibilitatea de a moderniza unul dintre cele 3 blocuri energetice ale Termoelectrica. O spun reprezentanții societății civile, potrivit cărora anularea licitației și demararea negocierilor directe cu o companie controversată trezește multe suspiciuni.

În același timp, reprezentanții guvernării spun că Centrul Național Anticorupție s-a sesizat pe acest subiect și urmează să investigheze modul în care a fost semnat contractul cu compania Horus, notează IPN.

La sfârșitul lunii iunie, compania Horus a fost desemnată câștigătoare în urma negocierilor directe pentru a reabilita blocul energetic al Termoelectrica. Horus a câștigat și licitația anterioară, anulată după ce s-a constat că Silovîe Mașinî, compania parteneră Horus era supusă sancțiunilor internaționale. Potrivit experților, Ministerul Infrastructurii trebuie să ofere cât mai curând explicații pe acest subiect.

„Termoelectrica are CET – 2 care are 3 blocuri energetice. Ele produc energie electrică și căldură. Unul dintre blocuri a fost reparat acum 5-10 ani. Un bloc deja și-a depășit termenul și el nu mai poate funcționa, termenul celui de-al doilea bloc expiră în toamnă. Asta înseamnă că putem rămâne fără 2 blocuri energetice în plină iarnă. Eu nu sunt sigur că „Silovîe mașinî” are capacități de modernizare a blocurilor energetice. În plus, cum e posibil să fie lansată licitația, să fie 3 oferte, toate sunt descalificate, se anulează licitația și în 24 de ore se organizează negocieri directe. Răspunsuri trebuie să ofere Termoelectrica și Ministerul Infrastructurii”, a spus expertul în domeniul energetic, Sergiu Tofilat.

Reprezentanții guvernării spun că CNA investighează cazul și argumentează alegerea companiei Horus prin faptul că aceasta ar fi fost singura care dispune de piesele necesare reabilitării blocului Termoelectrica.

„A fost sesizat Centrul Național Anticorupție pe acest caz, pentru a se prenunța asupra faptului cum a fost semnat acest contract. Sunt mai multe întrebări și vrem răspunsuri. Nouă ni se spune că sunt doar anumite tipuri de piese care pot fi aduse prin această companie”, a spus deputatul PAS, Lilian Carp.

Potrivit reprezentanților Termoelectrica, blocurile energetice au fost date în exploatare în perioada 1970-1980, iar de atunci nu au fost efectuate modernizări substanțiale la componenta termică.

