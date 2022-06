CNN: Oficiali de la Casa Albă cred că Ucraina nu își va putea recupera teritoriile pierdute

Oficiali de la Casa Albă își pierd încrederea că Ucraina va putea vreodată să recupereze toate terenurile pe care le-a pierdut în fața Rusiei în ultimele patru luni de război, au declarat oficiali americani pentru CNN, chiar și cu armamentul mai greu și mai sofisticat pe care SUA și aliații săi intenționează să îl trimită.

Deja, consilierii lui Joe Biden au început să dezbată intern cum și dacă Volodimir Zelenski ar trebui să își schimbe definiția unei „victorii” ucrainene – adaptând-o la posibilitatea ca țara sa să se fi micșorat ireversibil.

De asemenea, oficialii americani au subliniat pentru CNN că această evaluare mai pesimistă nu înseamnă că SUA intenționează să exercite presiuni asupra Ucrainei pentru a face concesii teritoriale oficiale Rusiei în vederea încheierii războiului.

Dar, există speranța că forțele de apărare ucrainene vor fi capabile să recupereze bucăți semnificative de teritoriu într-o contraofensivă probabilă în cursul acestui an.

Un stat ucrainean mai mic nu este inevitabil

O sursă din Congresul american a declarat pentru CNN că un stat ucrainean mai mic nu este inevitabil.

„Pentru ca Ucraina să-și poată recupera teritoriile ține în mare parte, dacă nu în totalitate, de cât de mult sprijin îi oferim”, a adăugat oficialul american sub rezerva anonimatului. Acesta a menționat și că Ucraina a cerut în mod oficial SUA un minim de 48 de sistemele de rachete Himars, dar până în prezent Kievului i s-a promis doar opt din partea Pentagonului.

Primele două lansatoare de rachete HIMARS au început deja să fie folosite pe front.

De asemenează, CNN mai notează că nu toată lumea din administrația americană este la fel de îngrijorată: Unii cred că forțele ucrainene ar putea sfida din nou așteptările, așa cum au făcut-o în primele zile ale războiului, când au respins avansul rusesc asupra capitalei ucrainene, Kiev.

Consilierul pentru securitate națională al SUA, Jake Sullivan, a rămas extrem de implicat în relația cu omologii săi ucraineni. Acesta a petrecut ore întregi la telefon săptămâna trecută, discutând cu ministrul ucrainean al Apărării și Președintele Șefilor de Stat Major din SUA, generalul Mark Milley, despre eforturile ucrainene de a recuceri teritoriile ocupate de armata rusă, au declarat pentru CNN surse familiarizate cu discuția.

Pesimismul în creștere vine în timp ce președintele Biden se întâlnește cu aliații SUA din Europa, unde încearcă în aceste zile să transmită forță și optimism cu privire la traiectoria războiului, în timp ce îi adună pe lideri în jurul ideii de a rămâne angajați să înarmeze și să sprijine Ucraina.

„Trebuie să rămânem împreună. Putin a contat de la începutul războiului pe faptul că NATO și G7 vor fi divizate, dar nu s-a întâmplat asta și nu vom face asta”, a declarat liderul american, duminică, în timp ce se afla la summitul G7 din Alpii Bavarezi.

Administrația de la Casa Albă a anunțat săptămâna trecută că Statele Unite vor oferi Ucrainei un ajutor militar suplimentar de 450 de milioane de dolari.

Aceasta duce la „aproximativ 6,1 miliarde” de dolari suma totală a ajutorului militar oferit de Washington Kievului de la invadarea ţării de către Rusia şi la 6,8 miliarde de dolari de când Joe Biden este preşedinte, a anunţat John Kirby, care coordonează comunicarea Casei Albe pe probleme strategice.

De asemenea, este de așteptat ca SUA să anunțe săptămâna aceasta că achiziționarea unui sistem avansat de apărare antirachetă sol-aer, numit NASAMS, cu rază medie și lungă de acțiune pentru Ucraina.

Ukraine to receive #Norwegian NASAMS air defense systems from #US

NASAMS is a Norwegian mobile anti-aircraft missile system to combat maneuvering aerodynamic targets at low and medium altitudes, a short-to-medium range air defense system.

📰 CNN pic.twitter.com/H8brp18CwW

— NEXTA (@nexta_tv) June 27, 2022