Omagiu adus lui Grigore Vieru, una dintre cele mai emblematice figuri ale literaturii

Marele poet Grigore Vieru, una dintre cele mai emblematice figuri ale literaturii române, este comemorat astăzi în Republica Moldova, cu ocazia marcării a 91 de ani de naștere. În acest context, în dimineața zilei, au avut loc depuneri de flori la bustul poetului de pe Aleea Clasicilor Literaturii Române din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău.

Ziua nașterii poetului Grigore Vieru a fost declarată, acum patru ani, Ziua Națională a Lecturii, instituită pentru a promova cultura lecturii în societate.

Prezent la eveniment, ministrul Culturii, Cristian Jardan, a subliniat necesitatea valorificării creației marelui poet Grigore Vieru și promovării lecturii, menționând că „lectura ne face mai bogați și mai buni, într-o lume marcată de transformări profunde”.

„E o zi frumoasă, o Zi a Lecturii, o zi în care promovăm cititul, încurajăm tinerii să schimbe telefonul pe o carte, lucru care este posibil și trebuie să-l facem pentru că lectura ne face mai bogați și mai buni, într-o lume marcată de transformări profunde. Trebuie să apreciem și să valorificăm creația bogată a marelui poet Grigore Vieru, pentru că lumea se schimbă, dar valorile rămân”, a afirmat ministrul Cristian Jardan.

Directoarea Bibliotecii pentru Copii „Ion Creangă”, Eugenia Bejan, a menționat că Grigore Vieru este un poet desăvârșit.

„Este o coincidență fericită că în ziua de naștere a lui Grigore Vieru marcăm și Ziua Națională a Lecturii. Este o zi în care aducem omagiu lui Grigore Vieru, dar cel mai important este să-i citim și să-i recitim opera. Grigore Vieru e un poet desăvârșit”, a declarat Eugeniu Bejan, pentru Moldpres.

În Republica Moldova, Ziua Națională a Lecturii este marcată anual pe 14 februarie, fiind o inițiativă importantă pentru promovarea cititului. În această zi, sărbătorim și nașterea marelui poet, Grigore Vieru, pentru a încuraja lectura și cultura cunoașterii la toate vârstele.

Cu această ocazie, Ministerul Culturii organizează anual Campania Națională de Lectură, ajunsă la cea de-a patra ediție. În cadrul acesteia, în perioada 9-15 februarie, sunt organizate peste 130 de activități în toată țara, printre care cluburi de lectură pentru copii, tineri și adulți, ateliere de scriere creativă și ilustrare de carte, întâlniri cu scriitori, expoziții de carte, recitaluri literar-artistice și activități de promovare a lecturii în mediul online.