Comercializarea țigărilor electronice mentolate, autorizată de FDA în ciuda riscurilor severe

În urmă cu câteva zile, US Food and Drug Administration (FDA – n.r. agenția Statelor Unite din domeniul medical) a autorizat comercializarea în SUA a primelor țigări electronice cu alte arome decât tutunul, în speță mentolul.

Dintre cele patru noi produse autorizate, două sunt doze preumplute sigilate cu lichid nicotinic cu aromă de mentol care pot fi utilizate în anumite tipuri de țigări electronice. Celelalte două sunt e-țigări cu nicotină de unică folosință – ceea ce înseamnă că, odată ce lichidul mentolat preumplut este utilizat, dispozitivul nu mai poate fi folosit din nou. The Conversation i-a cerut lui Jamie Hartmann-Boyce, expert în politici de sănătate, specializat în controlul tutunului și în produsele de țigară electronică, să explice avantajele și dezavantajele autorizației FDA și ce ar putea însemna aceasta pentru populațiile vulnerabile.

Țigările electronice, cunoscute și sub denumirea de vapes, sunt dispozitive portabile, alimentate cu baterii, care încălzesc un lichid pentru a forma un vapor care poate fi inhalat. Acest abur poate fi fabricat pentru a include arome. Spre deosebire de țigările tradiționale, țigările electronice nu conțin frunze de tutun. Țigările electronice pot conține – dar nu întotdeauna – nicotină. Până la 21 iunie, singurele țigări electronice cu nicotină autorizate pentru vânzare în SUA erau cele cu aromă de tutun. Unele organizații, inclusiv unele organizații de apărare a industriei tutunului, au descris acest lucru drept o “interdicție de facto a aromelor”.

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor definește mentolul ca fiind un compus chimic care se găsește în mod natural în mentă și alte plante similare. Aceasta este prima dată când FDA a autorizat comercializarea unei arome de țigară electronică, alta decât tutunul. “Aroma de tutun” descrie o gamă de arome care sunt concepute pentru a avea un gust similar cu cel al țigărilor tradiționale. Care sunt daunele potențiale, cum ar fi riscurile pentru copii? Companiile producătoare de tutun au adăugat în mod tradițional mentol la țigările tradiționale pentru a le face să pară mai puțin dure și mai atrăgătoare. Companiile de tutun au comercializat în mod agresiv țigări mentolate pentru persoanele de culoare. În 2022, FDA a propus interzicerea țigărilor mentolate pe baza atractivității lor, inclusiv pentru tineri, și a potențialului unei astfel de interdicții de a îmbunătăți sănătatea și de a preveni decesele. Propunerea a fost însă blocată. Cercetările arată că aromele de e-lichid fără tutun sunt mai atrăgătoare decât aromele de tutun, inclusiv pentru tineri. FDA a respins anterior cererile pentru țigări electronice mentolate, declarând că cererile “nu prezentau suficiente dovezi științifice pentru a demonstra că beneficiile potențiale pentru fumătorii adulți depășesc riscurile inițierii și utilizării de către tineri”. FDA a aprobat țigările electronice cu diferite gusturi În SUA, țigările electronice cu nicotină intră sub autoritatea Centrului pentru produse din tutun al FDA. Pentru ca produsele lor să poată fi comercializate și vândute legal în SUA, producătorii de țigări electronice trebuie să solicite o autorizație de comercializare din partea FDA. FDA evaluează aceste cereri pe baza dovezilor științifice furnizate de producători. Pentru a fi aprobate, cererile trebuie să demonstreze că permiterea comercializării produselor ar fi adecvată pentru protejarea sănătății publice. Aceasta înseamnă că FDA trebuie să evalueze dacă beneficiile potențiale ale produsului – cu alte cuvinte, capacitatea acestuia de a ajuta adulții să renunțe la fumat – depășesc riscurile acestuia, inclusiv atractivitatea sa pentru tineri. Deși nu sunt lipsite de riscuri, țigările electronice sunt considerate mult mai puțin nocive decât fumatul. Aceasta înseamnă că adulții care trec de la fumat la fumat pot beneficia de îmbunătățiri ale sănătății lor. Chiar dacă, înainte de acest nou anunț, doar e-lichidele cu tutun erau autorizate pentru vânzare, mulți americani declară că folosesc e-lichide aromate, cele mai populare fiind cele cu arome dulci, de fructe și mentă și mentol. Acest lucru se datorează în parte faptului că multe produse de vaping disponibile în SUA nu au fost autorizate pentru comercializare sau vânzare. Acestea sunt denumite produse ilicite. În plus, unele dintre produsele disponibile în prezent sunt încă în curs de examinare de către FDA. Multe dintre prejudiciile pe care publicul le asociază cu vapatul – cum ar fi leziunile pulmonare grave legate de vapat care au fost raportate pe scară largă în 2019 și 2020 – au fost legate de produsele ilicite și de substanțele chimice nocive pe care le conțin unele dintre acestea, care nu sunt prezente în produsele autorizate de FDA. La începutul lunii iunie, Departamentul de Justiție și FDA au anunțat un grup de lucru federal format din mai multe agenții pentru a reduce distribuția și vânzarea de țigări electronice ilegale. Între timp, SUA este inundată de vaporizatoare elegante, colorate și foarte puternice, fabricate în China. Care sunt potențialele efecte asupra sănătății? Cele mai bune cercetări disponibile nu arată nicio diferență clară între e-lichidul cu aromă de mentol și cel cu aromă de tutun în ceea ce privește riscurile directe pentru sănătatea utilizatorilor. După cum s-a menționat mai sus, cercetările sugerează că aromele e-lichidelor fără tutun sunt mai atrăgătoare decât cele cu aromă de tutun, cel puțin în anumite grupuri. Acest lucru ar putea însemna o creștere a riscului ca tinerii nefumători să se apuce de vapat. Dar ar putea, de asemenea, să încurajeze persoanele care fumează să treacă la vapat, care poate prezenta mai puține riscuri decât fumatul. Renunțarea la fumat poate îmbunătăți și sănătatea altor persoane, prin reducerea expunerii la fumul pasiv. Fumatul ucide jumătate dintre utilizatorii săi obișnuiți și este principala cauză de deces evitabil în SUA și în întreaga lume. Prin urmare, alternativele care cresc șansele de a renunța cu succes la fumat pot aduce beneficii substanțiale pentru sănătate. Pentru a acorda autorizația pentru cele patru noi produse aprobate, FDA a trebuit să examineze o cantitate mare de documente și cercetări care să demonstreze că beneficiile noilor produse sunt mai mari decât riscurile acestora, potrivit unui articol din The Conversation, semnat de Jamie Hartmann-Boyce, profesor asistent de promovare și politici de sănătate, UMass Amherst, UMass Amherst.

