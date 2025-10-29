Maia Sandu, apel în Paris: Cum transformă Rusia preoți în influenceri pro-Kremlin și amenință democrația Moldovei

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a prezentat discursul la Forumul Păcii din Paris, alături de președintele Franței, Emmanuel Macron, comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, și alți demnitari importanți. În discursul său, Maia Sandu a subliniat că pacea începe cu adevărul și acesta trebuie apărat. Liderul de la Chișinău a menționat atacurile asupra Ucrainei și intensificarea atacurilor asupra Republicii Moldova de către Federația Rusă.

„Moldova nu este străină de războiul informațional al Rusiei. Începând cu invazia pe scară largă a Ucrainei, manipularea adevărului a atins un nivel înspăimântător. Deoarece Moldova a refuzat să fie de partea agresorului, Kremlinul a lansat o campanie furibundă pentru a submina încrederea în statul Republicii Moldova — pentru a discredita conducerea, pentru a diviza cetățenii și pentru a-i speria, răspândind ideea că, dacă Moldova va fi alături de Ucraina și de Europa, va sfârși prin a avea soarta Ucrainei. Această frică — frica de război — a devenit un instrument puternic de manipulare, utilizat în mod repetat la ultimele trei scrutine. Alte țări, inclusiv Franța, au fost și ele atacate pentru că sprijină ferm Ucraina și valorile democratice. Manipularea informațională a Rusiei merge chiar mai departe — caută să erodeze susținerea securității și apărării Europei de către cetățeni”, a subliniat Maia Sandu.

A discutat despre războiul hibrid al Rusiei, manifestat prin forțe manipulatorii și atacuri pe rețelele de socializare, și a subliniat că Rusia duce un război hibrid împotriva multor țări. Șefa statului a afirmat că democrațiile europene sunt vizate politic, economic și mental. „La alegerile parlamentare din luna trecută, Rusia a folosit dezinformarea pentru a submina încrederea în votul liber și corect și pentru a pune ulterior mâna pe putere în Moldova. Este foarte clar: propaganda rusă nu este o colecție de postări întâmplătoare sau de prezentatori zgomotoși. Este o operațiune strategică, o campanie orchestratǎ de un regim autoritar pentru a distorsiona democrațiile din străinătate, pentru a eroda încrederea publică și pentru a falsifica alegeri în state democratice. Exploatează fiecare diferență: de limbă, etnie, geografie, istorie — transformând diversitatea în diviziune, vecinii în dușmani. Iar propaganda nu vine de una singură. Face parte dintr-o strategie mai amplă, hibridă, care depășește cu mult sfera dezinformării. Este alimentată de bani ilegali și,în cazul Moldovei, a implicat chiar și preoți transformați în influenceri care răspândesc narative pro-Kremlin în biserici și pe TikTok”, a adăugat Maia Sandu.

Vorbind despre războiul digital, președintele R. Moldova a menționat că apărarea suveranității și dreptul nostru de a ne alege viitorul — a însemnat apărarea integrității spațiului informațional și a celor care îl mențin viu. „Anul trecut, organizația Reporteri fără Frontiere a clasat Moldova pe locul 31 în lume în privința libertății presei — un salt de peste cincizeci de poziții față de acum cinci ani, când am început această transformare. Acest progres nu a fost doar despre libertate, ci a ținut și de forță și de securitatea noastră națională. Pentru că atunci când influența malignă a Rusiei s-a intensificat, presa noastră independentă — consolidată și rezilientă — a devenit prima linie de apărare. În recentele alegeri, jurnaliștii de investigație au descoperit ferme de troli, au expus rețele de dezinformare finanțate prin criptomonede, scheme de cumpărare de voturi și au dezvăluit cum interpuși ai Rusiei au încercat să cumpere influență cu bani murdari și minciuni. Munca lor a ajutat cetățenii să facă alegeri în cunoștință de cauză —și a ajutat democrația noastră să reziste unuia din cele mai dure atacuri hibride din istoria noastră”, a mai adăugat Maia Sandu.

Șefa statului a discutat și despre pericolele întampinate de jurnaliști, cum sunt hărțuirile, mesajele de intimidare și apelurile de amenințare, precum și atacurile cibernetice menite să-i reducă la tăcere. „Astăzi vreau să exprim recunoștința Republicii Moldova față de toți partenerii noștri care susțin presa liberă și independentă — inclusiv Fondul Internațional pentru Media de Interes Public, gazda noastră de astăzi. Moldova este mândră să se numere printre primii săi susținători. Munca voastră consolidează nu doar jurnalismul, ci însăși democrația. Acest sprijin ajută și instituțiile media să supraviețuiască concurenței neloiale din partea canalelor de propagandă rusă, care operează cu resurse nelimitate și netransparente. Presa independentă din Moldova este finanțată transparent și legal; dar canalele de propagandă rusă — nu. De aceea, am consolidat cadrul nostru legal, am oferit Consiliului Audiovizualului instrumente mai puternice și — în unele cazuri — am luat decizii dificile de suspendare a canalelor care dezinformau sau care glorificau războiul. Am adoptat aceste măsuri nu pentru a suprima alte opinii, ci pentru a proteja dreptul cetățenilor la informații pe care se pot baza. Chiar și așa, manipularea persistă — prin intermediul a peste trei sute de canale TV în limba rusă care amestecă divertismentul cu propaganda, umorul cu ura, normalizând agresiunea Rusiei împotriva statelor independente și subminând încrederea în democrație. În cele din urmă, cel mai bun antidot este combinația dintre reglementare și reziliență — un efort pe termen lung care ajută oamenii să vadă manipularea așa cum este ea”, a concluzionat Maia Sandu.