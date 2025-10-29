Moldova a înregistrat o rată cumulată a inflației de 66% în ultimii ani

Republica Moldova a înregistrat o rată cumulată a inflației de aproximativ 66% în perioada august 2021 – august 2025, potrivit calculelor bazate pe datele publice ale Biroului Național de Statistică și ale Băncii Naționale.

Cea mai mare parte a scumpirilor a avut loc în 2022, când inflația anuală a atins 34,3%, pe fondul crizei energetice și al creșterii bruște a prețurilor la gaze și produse alimentare. În 2023, ritmul s-a temperat la 9,7%, iar în 2024 prețurile au crescut cu încă 5,1%, potrivit datelor oficiale. În august 2025, inflația anuală era de 7,3% și a marcat o ușoară revenire a presiunilor inflaționiste.

Astfel, față de nivelul din vara anului 2021, puterea de cumpărare a leului moldovenesc s-a redus cu peste o treime.

Economiștii explică evoluția prin efectul cumulat al șocurilor energetice, creșterilor salariale și devalorizării monedei în anii de vârf ai inflației, urmate de o încetinire moderată în 2024-2025.