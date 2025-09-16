Comitetul Național francez avertizează asupra importurilor ilegale de ouă din Ucraina

Comitetul Național pentru Promovarea Ouălor din Franța a atenționat autoritățile și consumatorii în privința importurilor masive de ouă din Ucraina care nu respectă standardele sanitare europene.

Potrivit unui comunicat de presă, mai multe loturi de ouă cu codul 3 – provenite de la găini crescute în cuști – au fost descoperite în supermarketuri, existând suspiciuni că acestea conțin antibiotice strict interzise în Uniunea Europeană de peste 15 ani.

Reprezentanții industriei franceze acuză o „concurență neloială”, subliniind că fermierii europeni sunt obligați să respecte reguli stricte privind bunăstarea animalelor și utilizarea substanțelor chimice, în timp ce ouăle din Ucraina ajung pe piață la prețuri mai mici, fără a respecta aceleași reglementări.

Sistemul european de alertă a confirmat, în data de iulie și august, patru cazuri de depistare a antibioticelor interzise în ouăle importate din Ucraina.

Comitetul Național solicită autorităților publice să întărească urgent controalele la frontieră și în magazine pentru a preveni riscurile asupra sănătății consumatorilor și pentru a asigura corectitudinea concurenței pe piața europeană.