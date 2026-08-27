Conducerea țării a depus flori la monumentul „Maica Îndurerată”

Ziua Independenței a început în dimineața zilei cu depuneri de flori la monumentul „Maica Îndurerată” de la Complexul Memorial „Eternitate”.

Ulterior, flori vor fi depuse și la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt.

La ceremonii participă președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu și prim-ministrul Vasile Tofan.

„Trebuie să înțelegem că lucrurile nu s-au întâmplat de la sine. Avem un stat datorită sacrificiului multor oameni, mulți și-au pus viața în pericol în 1992. (…) Astăzi aducem mulțumiri cetățenilor care, de-a lungul celor 35 de ani, prin munca lor au contribuit la dezvoltarea și consolidarea statului. Le mulțumim și celor care astăzi protejează statul, întrucât și astăzi independența noastră este pusă la încercare. Le mulțumim și celorlalți cetățeni care își fac munca cinstit și cu responsabilitate față de societate”, a declarat Maia Sandu.

„La mulți ani, Moldova. 35 de ani este o vârstă frumoasă pentru un stat tânăr, o vârstă la care poți să privești înapoi. Au fost lucruri complicate, dar și frumoase. Sunt încrezut că Moldova va reuși și o vom duce în marea familie europeană”, a menționat Igor Grosu.

„Vreau să le mulțumesc moldovenilor că au pus umărul la această independență, că astăzi putem vorbi liber, călători liber și că putem fi stăpânii propriei sorți. (…) Din partea Guvernului înțelegem că așteptările sunt mari, presiunile sunt mari. E obligația noastră să ne ridicăm la așteptările oamenilor. Vreau să mulțumesc și oamenilor care au luptat în 1992 pentru independență”, a declarat Vasile Tofan.

În după-amiaza zilei, Maia Sandu îl va întâmpina pe președintele României, Nicușor Dan. Cei doi vor participa, la parada militară din Piața Marii Adunări Naționale, care urmează să înceapă în jurul orei 16:30.

Defilarea va reuni peste 2.000 de militari și angajați ai structurilor de forță, iar în cadrul paradei vor fi prezentate peste 100 de unități de tehnică militară și specială din dotarea Armatei Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne.

Ulterior, de la ora 18:00, în Piața Marii Adunări Naționale va începe concertul dedicat Zilei Independenței, cu participarea mai multor artiști autohtoni. Tot la ora 18:00, Maia Sandu îl va întâmpina pe președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski.