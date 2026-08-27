Maia Sandu, de Ziua Independenței: Noi avem datoria să creștem Republica Moldova

Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a proclamării Independenței Republicii Moldova, evocând curajul celor care au luptat pentru suveranitatea țării și făcând apel la unitate, protejarea democrației și continuarea parcursului european.

Șefa statului a amintit că, în urmă cu 35 de ani, mii de oameni din diferite localități ale țării au venit la Chișinău, în Piața Marii Adunări Naționale, înainte ca Republica Moldova să-și proclame oficial independența.

„Republica Moldova nu își proclamase încă independența, însă nimic nu mai putea opri libertatea și independența din sufletele acelor oameni”, a declarat Maia Sandu.

Potrivit președintei, participanții la mișcarea de renaștere națională și-au asumat riscuri importante în lupta pentru libertate, fiind expuși inclusiv represiunilor, umilințelor și excluderii din instituțiile de învățământ sau de la locul de muncă.

„Ei și-au făcut datoria. Au creat un stat independent. Noi avem datoria să-l creștem”, a subliniat șefa statului.

Maia Sandu a îndemnat cetățenii să nu își piardă speranța și să își amintească de progresele realizate de Republica Moldova în cei 35 de ani de independență, chiar dacă țara continuă să se confrunte cu probleme.

„Faptul că avem încă multe probleme de rezolvat nu anulează progresul făcut de Moldova și de oamenii săi. Am protejat împreună democrația, o valoare care nu este garantată de la sine”, a spus președinta.

În mesajul său, Maia Sandu a vorbit și despre războiul din Ucraina, menționând că securitatea Republicii Moldova este influențată inclusiv de rezistența poporului ucrainean.

„Să ne aducem aminte că, datorită rezistenței ucrainenilor, noi dormim în liniște acasă”, a declarat aceasta.

Președinta a făcut referire și la relațiile Republicii Moldova cu partenerii externi, precum și la schimbările economice și energetice din ultimii ani. Ea a menționat că țara își poate decide viitorul „fără șantaj energetic” și a subliniat importanța parcursului european.

„Independența nu ne cere să fim identici, ci să fim liberi împreună. Direcția noastră e comună spre Uniunea Europeană, pentru că acolo identitatea se respectă, nu se controlează”, a afirmat Maia Sandu.

Totodată, șefa statului a subliniat că independența presupune unitate, indiferent de diferențele dintre cetățeni.

„Independența ne-a unit acum 35 de ani și ne unește indiferent de vârstă, profesie, limbă vorbită, localitate sau viziune politică”, a spus președinta.

În final, Maia Sandu a îndemnat cetățenii să contribuie, prin acțiunile lor de zi cu zi, la dezvoltarea țării și să nu renunțe în fața dificultăților.

„Republica Moldova este ceea ce suntem noi. Ce suntem la lucru, ce suntem în familie, ce suntem pe ulițele satului și chiar ce suntem pe internet. Să fim peste tot așa cum vrem să fie Republica Moldova. Atât timp cât voi veți fi liberi, Republica Moldova va fi liberă. Lucrurile mici și le face singur fiecare pentru familia lui. Lucrurile mari le putem face doar împreună”, a transmis Maia Sandu.