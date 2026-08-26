Cum s-ar putea termina războiul din Ucraina. Opt scenarii după vizita neașteptată a șefului CIA la Moscova: De la „pacea lui Trump” la o confruntare NATO-Rusia

Opt scenarii privind modul în care s-ar putea încheia războiul din Ucraina au fost formulate de analistul Anton Shekhovtsov, cercetător la Central European University din Viena. Variantele merg de la o victorie militară a Rusiei și un conflict prelungit până la un acord negociat sub presiunea Washingtonului sau la evenimente extreme care ar putea schimba radical cursul războiului

Analiza, prezentată de Daily Express, apare într-un moment în care eforturile diplomatice pentru găsirea unei soluții la războiul din Ucraina continuă. Marți, 25 august, directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat o vizită neanunțată la Moscova. Deplasarea a fost confirmată de mai multe surse americane, însă scopul discuțiilor și identitatea interlocutorilor săi nu au fost făcute publice.

Un acord negociat sub presiunea lui Trump, scenariul considerat cel mai probabil

Dintre cele opt variante analizate, Shekhovtsov consideră că cea mai probabilă este o intervenție puternică a președintelui american Donald Trump pentru obținerea unei înțelegeri înaintea alegerilor americane de la jumătatea mandatului, programate în noiembrie 2026.

Într-un asemenea scenariu, Washingtonul ar putea exercita presiuni simultan asupra celor două părți. Moscova ar putea fi amenințată cu livrări masive de armament către Ucraina, în timp ce Kievul s-ar putea confrunta cu perspectiva reducerii sprijinului american.

Obiectivul ar fi înghețarea conflictului și ajungerea la un acord care ar putea include relaxarea unor sancțiuni impuse Rusiei și blocarea aderării Ucrainei la NATO.

Analistul avertizează însă că o asemenea înțelegere ar rămâne fragilă, în principal din cauza lipsei de încredere dintre Moscova și Kiev.

Rusia ar putea obține un avantaj militar decisiv

Un alt scenariu presupune ca Rusia să reușească să obțină un avantaj militar decisiv și să preia controlul deplin asupra celor patru regiuni ucrainene pe care Moscova susține că le-a anexat.

Pentru ca acest lucru să devină posibil, potrivit analizei, Rusia ar avea nevoie de o nouă mobilizare de aproximativ 300.000-500.000 de oameni, de consolidarea apărării aeriene și de utilizarea pe scară largă a roiurilor de drone coordonate prin inteligență artificială.

Reducerea sprijinului occidental pentru Ucraina

O altă posibilitate este erodarea sprijinului occidental acordat Kievului. Un asemenea scenariu ar putea fi favorizat de reducerea drastică a implicării Statelor Unite, de apariția unei noi crize energetice în Europa și de agravarea problemelor politice interne din Ucraina.

În aceste condiții, Moscova ar putea obține relaxarea sancțiunilor și garanții privind neaderarea Ucrainei la NATO. În schimb, perspectiva integrării Kievului în Uniunea Europeană ar putea rămâne deschisă.

Un armistițiu după modelul coreean

Shekhovtsov ia în calcul și posibilitatea unui armistițiu asemănător celui care a pus capăt luptelor din Războiul Coreean.

Linia frontului s-ar stabiliza, iar confruntările terestre s-ar reduce considerabil, fără ca Rusia și Ucraina să semneze însă un tratat de pace propriu-zis. Atacurile cu drone și alte forme de confruntare ar putea continua chiar și în aceste condiții.

Războiul ar putea continua încă doi sau trei ani

Un al cincilea scenariu este prelungirea actualei situații pentru încă doi sau trei ani, fără ca vreuna dintre părți să obțină un avantaj suficient pentru a pune capăt războiului.

O asemenea evoluție ar avea consecințe demografice și umanitare tot mai grave pentru Ucraina, în timp ce Rusia s-ar confrunta cu costuri economice din ce în ce mai ridicate.

O pace bazată pe concesii teritoriale

O altă variantă presupune încheierea unei păci negociate în urma unor concesii făcute de ambele părți.

Potrivit scenariului, Rusia ar putea restitui regiunile Herson și Zaporojie, iar în schimb ar obține recunoașterea controlului asupra Crimeei și asupra unei părți din Donbas.

Ucraina ar primi garanții de securitate, însă perspectiva aderării sale la Uniunea Europeană și NATO ar putea fi amânată pentru o perioadă îndelungată.

Retragerea Rusiei la granițele din 1991, varianta considerată foarte puțin probabilă

Printre scenariile analizate se află și încheierea războiului în condițiile dorite de Kiev și de o parte a statelor europene.

Acest rezultat ar presupune retragerea trupelor ruse la granițele Ucrainei recunoscute internațional în 1991, plata unor despăgubiri și aderarea Ucrainei la NATO.

Shekhovtsov consideră însă că aceasta este una dintre cele mai puțin probabile variante. Pentru ca un asemenea scenariu să devină posibil, Rusia ar trebui să treacă printr-un colaps economic sever, o înfrângere militară catastrofală sau o schimbare de regim la Moscova.

Scenariul extrem care ar putea schimba complet războiul

Ultima variantă reunește o serie de evenimente greu de anticipat, dar cu potențialul de a modifica radical evoluția conflictului.

Printre acestea se numără utilizarea unei arme nucleare tactice, un atac asupra unei centrale nucleare precum cea de la Zaporojie, izbucnirea unei confruntări directe între NATO și Rusia sau schimbări de regim la Moscova ori Kiev.

O evoluție tehnologică majoră în domeniul dronelor sau al atacurilor cibernetice ar putea, de asemenea, modifica raportul de forțe și direcția războiului.