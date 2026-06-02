Consilierul ultimilor 3 președinți ai Rusiei sugerează că unele țări europene „ar trebui să dispară” dacă nu cedează în fața Moscovei / Propune folosirea atacuri cu rachete nucleare

Serghei Karaganov, consilier politic la Kremlin și academisian rus solicită atacarea orașelor europene cu bombe nucleare pentru a „aduce la realitate” elitele continentului, anunță publicația spaniolă La Razon, citată de Agenția de presă Rador.

Serghei Karaganov consiliază structura puterii de la Moscova de zeci de ani. A fost consilier al lui Gorbaciov, Elțîn și Putin.

Președintele Consiliului pentru Politică Externă și de Apărare al Rusiei. Nu este un agitator de social media sau un comentator gălăgios. Este, potrivit propriilor cuvinte, cineva care a trecut de la a fi „vocea mândră a unei minorități” la a reprezenta „vocea unei majorități covârșitoare” în cercurile militare și politice rusești. De aceea, ultimele sale declarații, înregistrate într-un interviu pe canalul de YouTube al politologului Glenn Diesen, au declanșat semnale de alarmă.

În acea conversație, Karaganov propune deschis ca Rusia să escaladeze conflictul în două faze. Mai întâi, prin atacarea unor ținte „simbolice sau logistice” de pe teritoriul european cu rachete convenționale. Apoi, dacă Europa nu dă înapoi, prin lansarea a ceea ce el numește „atacuri nucleare relativ masive”. Academicianul rus însoțește această discuție cu un ultimatum: dacă țările afectate nu dau înapoi, „unele țări europene ar trebui să dispară”.

Propunerile depășesc retorica obișnuită a celui mai fervent naționalism rus. Karaganov solicită o schimbare a doctrinei nucleare a țării, astfel încât rachetele să nu fie îndreptate doar spre protejarea teritoriului rus, ci și spre „pedepsirea elitelor europene”. El propune ca aceste atacuri inițiale să fie îndreptate asupra buncărelor lor, nu asupra populației civile, deși recunoaște că această distincție ar fi foarte greu de menținut în practică. De asemenea, el sugerează ca președintele Putin să delege o parte din autoritatea sa privind utilizarea armelor nucleare unui general, astfel încât generalul să poată lua decizii pe teren fără a avea nevoie de autorizație din partea Moscovei.

Academicianul rus încadrează toate acestea în ceea ce el numește un „Al Patrulea Război Mondial”, un conflict care a început deja și se extinde din Ucraina până în Orientul Mijlociu și Asia de Sud. În narațiunea sa, nu Rusia este cea care agresează, ci Occidentul care duce la bun sfârșit o „răzbunare” pentru că a pierdut dominația globală pe care a deținut-o timp de cinci secole. Elitele europene, spune el,”și-au pierdut mințile” și „își conduc țările spre un război major”. Singurii care le-ar putea opri, potrivit lui, sunt propriii cetățeni sau propriile „state profunde”. Dacă nu reușesc să facă acest lucru, Rusia va trebui să ia problema în propriile mâini.