Kaja Kallas cere sfârșitul ocupațiilor rusești din Moldova și Georgia

Kaja Kallas a rostit una dintre acele fraze care ar trebui scrise cu marker gros pe toate dosarele diplomatice ale Europei: trupele ruse trebuie să se retragă din Republica Moldova și Georgia.

Simplu. Direct. Fără dantelă diplomatică.

Șefa diplomației europene cere ca viitoarele negocieri cu Rusia, legate de războiul din Ucraina, să nu fie reduse la o singură hartă.

Problema nu este doar Ucraina.

Problema este metoda rusească de a produce „vecinătate”:

bagi trupe, întreții separatisme, blochezi state, otrăvești alegeri, apoi te prezinți la masa negocierilor ca și cum ai fi doar un actor regional cu sensibilități istorice.

Nu. Rusia nu are „sensibilități” în Transnistria, Abhazia sau Osetia de Sud.

Are bocanci.

Are prezență militară.

Are pârghii de șantaj.

Are teritorii transformate în cuiere geopolitice, de care atârnă suveranitatea altora.

De aceea declarația Kajei Kallas contează.

Ea mută discuția din zona comodă a „înghețării conflictelor” în zona adevărului: aceste conflicte nu sunt înghețate, sunt conservate deliberat. Sunt instrumente. Sunt frâne puse unor țări care au vrut să iasă din orbita Moscovei.

Kallas mai spune ceva esențial:

dacă Ucraina ar urma să accepte limitări militare într-un eventual acord de pace, atunci aceleași limitări trebuie aplicate și Rusiei.

Asta înseamnă simetrie.

Asta înseamnă să nu transformi victima în elev pedepsit, iar agresorul în profesor de disciplină.

Forța Kajei Kallas vine tocmai din faptul că nu privește Rusia prin ochelarii moi ai diplomației occidentale vechi.

Estonia știe ce înseamnă vecinătatea cu imperiul rus.

Țările baltice au memorie. Nu teoretică, nu de seminar. Memorie de ocupație, deportări, frică și supraviețuire.

De aici vine claritatea.

Europa de Vest a avut multă vreme luxul iluziilor.

Europa de Est a avut ghinionul lucidității.

Iar Kaja Kallas vorbește cu această luciditate.

Mesajul ei este, în fond, foarte simplu: nu poți negocia pacea în Ucraina ca și cum Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud ar fi note de subsol.

Sunt capitole din aceeași carte a presiunii rusești.

Rusia trebuie scoasă nu doar din Ucraina.

Rusia trebuie scoasă din toate camerele în care a intrat cu bocancii și apoi a pretins că este chiriaș istoric.