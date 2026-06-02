Sezon promițător la rapiță: Importurile de semințe au crescut cu peste 40% în Moldova

Republica Moldova se îndreaptă spre un nou sezon-record la rapiță, după ce fermierii au importat cu peste 40% mai multe semințe decât în campania precedentă, care a adus cea mai mare recoltă și cele mai mari exporturi din istoria țării.

Potrivit unei analize realizate de economistul Iurie Rija, în perioada iunie 2025 martie 2026 au fost importate 369 de tone de semințe de rapiță, comparativ cu 258 de tone pentru sezonul agricol precedent. Creșterea este considerată un indicator relevant, deoarece în Republica Moldova semințele de rapiță nu sunt produse local, întregul material semincer fiind importat.

Datele sunt confirmate și de analiza prin teledetecție aeriană. Estimările realizate la 1 iunie 2026 indică o suprafață însămânțată de aproximativ 158.754 hectare, un nou maxim pentru această cultură. Chiar și într-un scenariu prudent, care ia în calcul o marjă de eroare de până la 10%, suprafața cultivată ar rămâne comparabilă cu cea din sezonul actual.

Potrivit analizei, Republica Moldova ar putea obține în sezonul 2026/2027 o recoltă de rapiță cuprinsă între 303.000 și 369.000 de tone, în funcție de condițiile meteorologice. Scenariul considerat cel mai probabil indică o producție de circa 335.000 de tone, practic la nivelul recordului istoric înregistrat în sezonul curent.

Datele arată că sudul țării domină categoric cultura rapiței. Regiunea de sud, inclusiv UTA Găgăuzia, concentrează peste 70.000 de hectare, echivalentul a 44,4% din totalul suprafețelor însămânțate. Nordul țării deține 25,5%, iar centrul aproximativ 17,7%.

Economistul subliniază că toate cele trei surse de analiză importurile de semințe, suprafețele identificate prin drone și estimările de randament indică aceeași tendință: Republica Moldova se pregătește pentru încă un an excepțional la rapiță, după ce în sezonul precedent a devenit al doilea furnizor de semințe de rapiță din Uniunea Europeană.